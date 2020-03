Alemania y EEUU repatriarán a sus ciudadanos en vuelos diplomáticos de este viernes y el sábado

El ministro de Obras Públicas Ivan Arias confirmó que la madrugada de este viernes arribará a Viru Viru (Santa Cruz) un vuelo procedente de Europa de una aerolínea extranjera para trasladar a ciudadanos alemanes a su país de origen, y el sábado en otro vuelo de la estatal boliviana BoA, contratado por la embajada de EEUU, un grupo de estadounidenses abandonarán Bolivia rumbo a Miami.

Para tal cometido las embajadas de los dos países realizaron los trámites correspondientes ante el gobierno boliviano.

Árias, en declaraciones al programa Que no Me Pierda de la Red Uno, aclaró que en ninguno de los vuelos mencionados llegarán bolivianos al país. No hay ninguna disposición para el traslado de compatriotas a territorio nacional y debido a la emergencia sanitaria esta posibilidad no existe por el momento, puntualizó.

Explicó que la nave de BoA, tras dejar a los estadounidenses en Miami, retornará a Bolivia trayendo «exclusivamente material médico» para combatir el coronavirus.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Al respecto la aerolínea estatal emitió un comunicado:

El Ministro Árias expresó su molestia por las información imprecisa dada sobre los vuelos por el director del SEDES Santa Cruz, quien dijo que tenían instrucciones de preparar brigadas para el control de un grupo de bolivianos que arribarían al país procedente del extranjero. » El doctor Ríos debe dedicarse a temas médicos» y no desinformar abordando temas que no son de su competencia, afirmó. (eju.tv / L.M)