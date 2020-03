Áñez dice que se evalúa ampliar la suspensión de clases y lamenta que bloqueen atención a pacientes

La presidenta Jeanine Áñez informó este viernes que se evalúa ampliar la suspensión de las labores educativas en todos los niveles en el país y lamentó que en algunas regiones se bloquee el traslado de pacientes afectados o sospechosos con coronavirus.

Durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, la jefa de Estado explicó las siete medidas que asumió su administración y detalló que, si es necesario, las clases se suspenderán más allá del 31 de marzo.

La autoridad también abrió la posibilidad a prohibir la concentración de grupos menores a mil personas, parámetro que ayer se fijó y destacó que se asumieron todas las medidas pertinentes con anticipación.

Las palabras de la autoridad:

Instó a los trabajadores del sector de salud a que cumplan el compromiso que adquirieron. “Eso es falta de solidaridad y de humanidad en un momento tan dramático que se está viviendo. Espero que estemos todos unidos y colaborando”, acotó.

Solicitó a los organismos internacionales cooperación para enfrentar la contingencia, a tiempo de instar a que no exista pánico. “Hemos entrado en una especie de desinformación colectiva y eso no es bueno, así no vamos a poder avanzar”, reflexionó.

En las últimas horas se registraron incidentes en Santa Cruz, Oruro y otras regiones, donde grupos de personas, incluso acompañados por personal médico, bloqueaban los accesos a espacios que están destinados a acoger a pacientes infectados y sospechosos con coronavirus.