Añez, Mesa y Tuto miden fuerzas en La Paz con caravanas, mitines y una kermés

Los candidatos a la Presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Juntos y Libre 21 midieron fuerzas en La Paz con caravanas, concentraciones y una kermés. El binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), en cambio, estuvo en Tarija.

En todos los actos, los postulantes conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y plantearon erradicar la violencia o endurecer y acumular las penas por delitos contra la mujer.

Ayer se inició la campaña de CC en la circunscripción 7 de la zona Sur de La Paz. En el acto, que se desarrolló en la plaza de la iglesia de San Miguel, apareció de “sorpresa” el candidato Carlos Mesa.

El político aseguró que esa fuerza debe demostrar que los resultados que logró en las elecciones fallidas del 20 de octubre “se van a repetir”, dado que no fueron una casualidad. “Nuestra candidatura no ha ido a los vientos que soplan”, aseguró Mesa, antes de indicar que CC dice “no” al “fraude histórico” del gobierno del MAS.

En ese contexto, el postulante aseguró que respeta el trabajo que realizó Jeanine Añez por la transición, pero indicó que lo que no acepta es “el fraude de una promesa no cumplida”, en referencia a las veces en que la jefa de Estado dijo que no sería candidata.

Los seguidores de Juntos se concentraron en la plaza Villarroel. Al lugar llegaron en caravanas desde distintos puntos. Además del binomio, asistieron a la cita Luis Revilla, alcalde de La Paz, y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto.

En su discurso, Añez afirmó que en su alianza “no hay caprichos personales” ni “ambiciones personales”, sólo su compromiso con Bolivia.

La candidata puso énfasis en que las diferencias entre oriente y occidente deben terminar, dado que Bolivia es una sola con su diversidad. “Que quede atrás el odio y la confrontación”, aseguró Añez, antes de invitar a todos a caminar “juntos” y dejar atrás la lógica del “unos contra otros”.

En la cita, Añez les entregó camisetas de Juntos, con el número “10”, a Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de esa alianza, a Revilla y a Chapetón.

Libre 21 realizó una kermés en la zona final de la 21 de Calacoto. Jorge Tuto Quiroga, candidato de esa alianza, les dijo a sus seguidores que salgan con entereza y confianza a la lucha electoral. “Estamos enfrentando al partido más poderoso de la historia de Bolivia, que en 14 años cometió el desfalco económico más grande de la historia”, manifestó.

El político agregó: “Producto del gas y de la bonanza de precios altos a Evo Morales bajo la capitanía de Luis Arce le llegaron casi 50.000 millones de dólares y se los despilfarraron”.

Arce y David Choquehuanca asistieron a una concentración de Tarija. El presidenciable del MAS recordó que su papá era “un hombre tarijeño”, lo que provocó aplausos de la multitud.

Arce aseguró que antes del supuesto golpe contra Morales, los bolivianos “éramos felices, teníamos futuro”. “Y llega el golpe que nos arrebata no sólo el poder, sino la democracia y las libertades”, lamentó el postulante.

“Esos muertos que hemos tenido en noviembre, más de 36 muertos y más de 1.000 heridos, les vamos a devolver a esta dictadura en millones, pero en millones de votos porque vamos a ganar”, aseguró.

“Esos berrinches que puedan hacer en El Alto no nos harán retroceder”

Durante su discurso en la plaza Villarroel, la presidenta Jeanine Añez afirmó que a ella como a Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad de El Alto, los berrinches que puedan hacer en la urbe alteña no les harán retroceder.

“Estábamos haciendo recuerdo (en referencia a Chaperón) lo que pasó en estos últimos días allá en El Alto, pero una cosa tenemos en común, aparte de ser mujer: les perdimos miedo a los impostores. A nosotros no nos amedrentan. Ya sobrepasamos todas las pruebas y nadie nos va a amedrentar. Así que todos esos berrinches que puedan hacer en El Alto, a nosotros no nos van a hacer retroceder”, sostuvo la primer mandataria.

El 5 de marzo, los actos de homenaje divididos en la ciudad de El Alto terminaron en disturbios. Y es que tanto en Senkata, donde se realizó una sesión del Senado, como en la Ceja, donde se efectuó la sesión de honor del Concejo alteño, se registraron protestas y gasificaciones.

