Bolivia recibirá unos $us 6.000 MM por nueva adenda con Brasil

Lidia Mamani / La Paz

Con la octava adenda al contrato de compra-venta de gas natural a Brasil, el Estado percibirá unos 6.000 millones de dólares durante los cuatro años de vigencia del acuerdo, calculó la consultora Gas Energy Latin America (GELA). La firma del acuerdo entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras se llevará a cabo hoy en la ciudad de Santa Cruz.

“Se calcula que Bolivia percibirá alrededor de 6.000 millones de dólares por la octava adenda con Petrobras, si es que el volumen remanente que queda por vender es un trillón de pies cúbicos (TCF)”, afirmó a Página Siete el exministro de Hidrocarburos y director de GELA Álvaro Ríos.

El experto apuntó que en 20 años, desde que entró en vigencia el contrato GSA, se recaudaron más de 41.000 millones de dólares por la venta de gas.

Sobre el nuevo acuerdo, Ríos anticipó que los volúmenes estarán regidos por un contrato de compra obligado por el comprador (take or pay) con un mínimo de 14 MMmcd. En tanto que el suministro del vendedor (delivery or pay) hará que Bolivia entregue un máximo de 20 MMmcd.

“La estrategia de Petrobras para este año es comprar ese nivel porque tiene reservado el ducto para esa cantidad y, además, es por precaución ante cualquier eventualidad. Pero, desde 2021 sólo tendrá capacidad hasta 14 MMmcd, porque entrarán nuevos volúmenes del Presal”, dijo.

No obstante, consideró que la diferencia entre los 14 y 20 MMmcd es elevada, ya que durante los cuatro o cinco años que dure la entrega Bolivia deberá tener disponible ese volumen y no los podrá negociar con otros.

En criterio de Ríos, la diferencia debería ser hasta 4 MMmcd, porque la adenda es por un volumen inferior al que establecía el contrato que culminó en diciembre, que fijaba un mínimo de 24 MMmcd y un máximo de 30,08.

En un primer acuerdo suscrito en diciembre pasado y vigente hasta este 10 de marzo se estableció que los volúmenes de exportación a Brasil en esta nueva etapa son de 19,25 MMmcd, con los cuales se atiende los volúmenes comprometidos pagados aún no retirados (correspondientes al contrato de 20 años).

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, manifestó ayer que la adenda que se suscribirá hoy puede ser denominada “de la estabilidad”, porque serán entregas reales y sin multas.

“El precio se mantiene, los precios internacionales han caído un poco, tenemos una ventaja ahí en el precio, sin embargo, lo mejor de esta negociación ha sido la firmeza de volúmenes. Hubiera sido muy complejo que Brasil haga cumplir toda esa energía pagada no retirada”, señaló el responsable del sector.

De acuerdo con el precio trimestral del Ministerio de Hidrocarburos (enero-marzo), Bolivia le vende gas a Brasil a 5,3 dólares por cada millar de BTU.

En el caso de entrega del combustible, durante enero pasado, fue de 28 MMmcd; a Argentina se envió 10 MMmcd y para el mercado interno quedó 12 MMmcd.

El experto Francesco Zaratti indicó que el acuerdo que se firmará hoy con Petrobras es positivo para el país. No obstante, advirtió que es previsible que habrá reducción de volúmenes (menores a 20 MMmcd) y precios más adecuados al mercado del gas (y no del petróleo).

“Los impactos innegables sobre los ingresos, sumados al gas cobrado no entregado, pueden ser mitigados si se logra acomodar otros 10 MMmcd a distribuidores privados de Brasil”, dijo.

Hasta enero, la exportación de gas subió en un 20% en valor

La exportación de gas e hidrocarburos se incrementó en un 20% en enero, comparado con un periodo similar de 2019.

De acuerdo con el detalle, durante el primer mes de este año el país vendió un valor de 263,8 millones de dólares, monto superior al obtenido en enero del año pasado, cuando registró 219,9 millones de dólares, reportó ayer el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En el caso de volumen, también subió, al pasar de 1.195.999 toneladas a 1.635.110 toneladas, en el mismo periodo mencionado, es decir un 37% más.

De acuerdo con el segundo informe de la situación de YPFB, presentado por el presidente de la petrolera estatal, Herland Soliz, el total de la comercialización de gas natural a los mercados se incrementó de 45 millones de metros cúbicos día (MMmcd), registrado en promedio a lo largo de 2019, a 51 MMmcd, durante enero de este año.

De estas cantidades, las mayores entregas se destinaron al mercado brasileño, con 28 MMmcd; a Argentina se envió 11 MMmcd y para el mercado interno se reservó 12 MMmcd.

Las importaciones

YPFB comunicó que durante el primer trimestre de este año el Estado ahorrará 220 millones de dólares por la importación de gasolina y diésel oil, producto de la política de optimización y austeridad que se implementa.

“Eso muestra que YPFB está disminuyendo los costos de importación. Al mismo tiempo estamos produciendo mayor cantidad de gas, por ende, hay mayor cantidad de líquidos. Estamos aprovechando al máximo toda la producción”, manifestó el titular de la petrolera del Estado.

Soliz especificó que en estos tres meses se estima ahorrar al menos 120 millones de dólares en la internación de diésel oil, por el incremento de la producción de líquidos y la reducción del precio internacional.

En el caso de la gasolina, se prevé ahorrar unos 100 millones de dólares por la ejecución del programa biocombustibles.

