Breve historia del fraude electoral boliviano y el intento de otro

“There is no such thing as bad publicity” es una conocida expresión en inglés. “No existe tal cosa llamada mala publicidad”, pero en este caso, sí. Los quince minutos de fama de los investigadores en cuestión los pagarán muy caros en términos de reputación. Así ocurre cuando uno se asocia al Center for Economic and Policy Research (CEPR), supuesto “think tank” que no es más que un “lobbista de Maduro”, según lo caracterizó La Nación de Buenos Aires.