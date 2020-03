Camila Sodi reflexionó sobre el coronavirus tras contraer la enfermedad: «Es una gran enseñanza para todos»

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, recomendó. “Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, agregó.