Camila Torrico tiene como meta ir a los JJOO de Tokio 2020

La esgrimista valluna Camila Jazmín Torrico Siles (24 de julio de 2003) incursionó en este deporte a sus 16 años (noviembre de 2016); luego de entrenar durante unos meses participó en el torneo local de sable en la categoría precadetes y se clasificó en el tercer puesto, que fue el principal aliciente para seguir compitiendo.

Actualmente, ostenta la corona de la categoría cadetes y es vicecampeona nacional en juvenil. Participó en varios torneos internacionales. Recibió el premio Kanata 2019.

“Mi principal objetivo a futuro es participar en las Olimpiadas de Tokio 2020, el Sudamericano de Chile y otros eventos, nacionales y locales en busca de nuevos lauros. Espero la cooperación económica del Ministerio de Deportes”, dijo Camila.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

-¿Cómo incursionó en la esgrima?

-Me llamó la atención este deporte cuando vi en la televisión las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y me gustó mucho. Los amigos de mis padres me invitaron a participar, comencé a entrenar y me gustó mucho, entonces decidí practicarlo.

¿Cuántos títulos ha logrado?

– En diciembre de 2016 logré mi primer cetro nacional en La Paz y el local de la categoría precadetes en diciembre de 2016.

En la temporada 2017 fui subcampeona en precadetes y tercera en juvenil, en el nacional realizado en febrero en Cochabamba.

En abril fui campeona en precadetes y subcampeona en cadetes en el nacional que se realizó en Santa Cruz. Mientras que en junio, retuve la corona en precadetes y fui segunda en cadetes y juvenil en el nacional en La Paz. En julio ocupé el tercer lugar en mayores en el nacional en La Paz. Mientras que en octubre también fui tercera en el nacional en Cochabamba.

En febrero y en marzo de 2018 me clasifiqué tercera en mayores en los dos clasificatorios para los Juegos Suramericanos en Cochabamba.

En agosto logré el título nacional en precadetes, cadetes y juvenil en Santa Cruz.

El año pasado, en mayo, logré el subcampeonato nacional en cadetes y juvenil en La Paz, y en octubre fui tercera en mayores en el nacional en Cochabamba.

Este año en enero me clasifiqué campeona departamental en cadetes y juvenil y retuve el título nacional en cadetes, además fui subcampeona en juvenil en La Paz.

-¿Quién fue su primer entrenador y el actual?

-Mi primera entrenadora y actual es Misleydis Company. Es de nacionalidad cubana y es mi mayor inspiración para seguir en este deporte que amo.

-¿En qué horario y dónde entrena?

-Practico todos los días tres horas de 17:00 a 20:0 en el coliseo prefectural que se encuentra en la Atahuallpa y segunda circunvalación.

-¿Qué planes tiene?

-Mi meta es conseguir una beca universitaria y participar en las Olimpiadas de Tokio, Japón; los clasificatorios para los Bolivarianos de la Juventud en Sucre y en el Sudamericano de cadetes y juvenil en Antofagasta, Chile, este año.

-¿Qué distinciones ha recibido?

-El año pasado el Servicio Departamental de Deportes (Sedede) me otorgó el premio Kanata, como la mejor esgrimista y tengo otros que me impulsan a entrenar más para mejorar mi nivel.

esp_deportes_ganda_2_camila_siles.jpg La esgrimista en uno de sus últimos combates. CAMILA SILES

APUNTE

Campaña internacional

En septiembre de 2017 debutó en el Sudamericano de Santiago de Chile, clasificándose en el séptimo puesto en precadetes y décimo tercera en cadetes.

Participó en los Juegos Sudamericanos 2018 que se realizaron en Cochabamba, en la categoría mayores. Después, en los Juegos Escolares de La Habana, Cuba, en los que ocupó el tercer puesto. En septiembre, en el Sudamericano de Sao Paulo, Brasil, logró el sexto lugar en precadetes; noveno en cadetes y décimo en juvenil.

El año pasado, en junio, en el Sudamericano de Lima, Perú, fue quinta en cadetes; decimoséptima en juvenil. En el Panamericano del pasado mes en El Salvador logró la posición 16 en cadetes y en juvenil la 24. “Creo que tuve una buena actuación, tomando en cuenta que mi categoría es cadetes”, dijo Camila Torrico.