CNN comenzó a usar el término «pandemia» para hablar del coronavirus y es lo correcto

La semántica, en este caso es de suma importancia. No llamar las cosas por su verdadero nombre puede constituir no darle la importancia necesaria al brote, sin que ello implique causar pánico o alarma extra. “Me tomo muy en serio este cambio en el lenguaje y pasé los últimos días hablando con líderes de salud pública, epidemiólogos y clínicos sobre la terminología. Mientras que algunos eran comprensiblemente conservadores, todos estuvieron de acuerdo en que ahora estamos en una pandemia”, subrayó Gupta.