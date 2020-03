Comunidad Ciudadana rechaza las acusaciones de Juntos sobre guerra sucia e insiste en fraude de la candidata Añez

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa rechazó que esté efectuando una guerra sucia contra la alianza Juntos y aclaró que lo que está haciendo es una crítica, por lo que considera comportamientos fraudulentos de la candidata Jeanine Añez.

“La palabra fraude tiene que ver con decir una cosa y hacer otra, o de comprometerse con algo y no cumplir, ese es el concepto de fraude que nosotros estamos utilizando para referirnos a algunos aspectos que son públicos y no son inventos nuestros y eso no es guerra sucia”, dijo Carlos Mesa al aclarar que guerra sucia es inventar acusaciones y temas personales sin fundamento.

Por su parte el vocero de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, en conferencia de prensa la mañana de hoy, también rechazó las acusaciones de Samuel Doria Medina sobre el mismo tema “señalamos al conjunto del país la esencia del gran fraude gestionado degradación del Estado, y ahora nos encontramos que a los tres primeros meses de gestión se van repitiendo estos vicios por parte a la candidata a la presidenta”, dijo Alarcón.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Explicó que el año pasado, el MAS y Evo Morales perpetraron el mayor fraude electoral de la historia democrática del país; primero al forzar una repostulación ilegal e ilegítima y manipulando al Tribunal Constitucional; segundo, al alterar actas e intervenir el sistema informático; y tercero, al usar bienes del estado en la campaña.

“Hoy estamos frente a un nuevo fraude que se expresa en varias evidencias que el pueblo conoce. Jeanine Añez fue designada presidenta con un solo objetivo: organizar nuevas elecciones transparentes, justas y sin favoritismos; pese a que juró que así sería, decidió ser candidata, rompiendo su palabra y desoyendo el pedido de la gente”, afirmó al aclarar que recordar ese compromiso no es una guerra sucia.

En diciembre, en entrevistas efectuadas en varios medios de comunicación, Añez fue consultada sobre una posibilidad de su postulación a lo que respondió “No sería honesto de mi parte (ser candidata presidencial) porque yo lo asumir de una forma (presidencia) y lo asumí solamente con el compromiso de llevar a delante elecciones transparentes, entonces creo que no sería honesto de mi parte estar pensando en candidatear” dijo.

“Añez aseguró que no iba a usar bienes del Estado en su campaña e incluso emitió un decreto con esa prohibición. Ahora ella va a sus actos de campaña con todo el dispositivo del Estado; le pone el nombre de su Alianza a programas de gobierno financiados por el Estado; usa espacios tan sensibles como la desgracia en Tiquipaya para distribuir propaganda”, subrayó el vocero de Comunidad Ciudadana al mostrar una publicación del periódico Los Tiempos en la que se señala que donaciones que se entregan en Tiquipaya llevan el logo de la alianza Juntos.

Alarcón afirmó también que el gobierno de transición garantizó que no habría corrupción, pero en estos tres meses se presentaron escandalosos casos de hechos irregulares en Entel, en el Ministerio de Educación, de Cultura y de Comunicación.

El también candidato dijo que “para desviar la atención a los cuestionamientos de los bolivianos, la candidata Añez ahora decide mandar a sus aliados políticos SOLBO y UD a atacar a nuestros candidatos Carlos Mesa y Gustavo Pedraza”. Agregó que eso lo hacen para no responder por la corrupción en el gobierno, por el uso de recursos públicos en la campaña, por el doble discurso en temas como la postulación de Añez que antes criticaban, y en su lugar inician una serie de ataques y mentiras.

“No nos vamos a callar como quiere Añez y sus aliados. Vamos a seguir denunciando estos hechos porque es evidente que estamos nuevamente en una campaña desigual, contra todo el aparato estatal y frente a una junta de partidos que no van a detenerse ante nada y van a usar todos los recursos y los ataques para mantenerse en el poder exactamente como el MAS”, advirtió.

Fuente: comunidadciudadanabo.com