Coronavirus en España: ya son 9.191 los contagiados por Covid-19; más de 1.000 contagiados en las últimas 24 horas

Más de 1.000 contagiados más en las últimas 24 horas. El número de infectados por coronavirus en España roza ya la cifra de los 9.000, con 8.744 contagiados en total

El número de contagiados por coronavirus en España sigue subiendo. En tan sólo 24 horas, 1.000 personas más, hasta los 8.744 infectados. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno espera que las medidas adoptadas sirvan para frenar el coronavirus, mientras que siguen tomándose decisiones contra el Covid-19. Ukullu ha acordado suspender las elecciones en el País Vasco.

Los datos del coronavirus en España Cifras totales:9.191casos diagnosticados,309 muertos 4165 en Madrid (213 muertos) 630 en País Vasco (23 muertos) 903 en Cataluña (12 muertos) 312 en La Rioja (4 muertos) 554 en Andalucía (7 muertos) 567 en Castilla-La Mancha (17 muertos) 334 en Castilla y León (9 muertos) 274 en Navarra (1 muerto) 177 en Asturias (1 muerto) 409 en la Comunidad Valenciana (5 muertos) 147 en Aragón (7 muertos) 195 en Galicia (2 muerto) 95 en Extremadura (3 muertos) 109 en Canarias (1 muerto) 55 en Baleares (1 muerto) 78 en Murcia 52 en Cantabria 8 en Melilla 1 en Ceuta Se han producido 517 altas

Fuente: Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas

12.58. Defensa insiste en que el despliegue militar por el coronavirus llegará a Cataluña y País Vasco

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha dejado claro este lunes que el despliegue militar en la lucha contra el coronavirus llegará a todas las zonas de España, incluidos País Vasco y Catalunya, en función de las necesidades.

Así lo ha garantizado el JEMAD en la rueda de prensa conjunta ofrecida en el Palacio de la Moncloa después de la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. «El despliegue en esas comunidades será igual que en el resto de España», ha asegurado el general Villarroya después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya dejara claro este domingo que no tendrían en cuenta las fronteras en la lucha contra el Covid-19. El JEMAD ha insistido en que «no hay diferencia de ningún tipo» entre una autonomía y otra porque el objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

12.42. Ayuso da positivo en coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado positivo en coronavirus. Así lo ha anunciado a través de un vídeo la propia presidenta en su cuenta de Twitter: «Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final… Yo también doy positivo. Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible… Pero aislada. ¡Vamos a por él!»

12.40. El alcalde de Igualada pide confiscar un edificio privado por el coronovirus

El alcalde de Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha anunciado que va a pedir al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña la confiscación de un edificio de titularidad privada en la localidad para utilizarlo, en caso necesario, como «un hospital de campaña» para hacer frente al coronavirus. El edil asegura que «por ahora no hace falta», pero justifica la petición «por prevención» por si es necesario utilizarlo «en las próximas semanas». El edificio al que se ha referido el regidor, en una reciente rueda de prensa telemática, es la sede de la antigua Mútua Igualadina, que dispone de 90 camas.

12.32. Coronavirus: la Guardia Civil incauta 150.000 mascarillas quirúrgicas

La Guardia Civil, ha procedido a la incautación de mascarillas quirúrgicas para la protección del coronavirus decretada por la autoridad sanitaria competente. La misma se produjo en una fábrica de la localidad de Alcalá La Real (Jaén). El total de mascarillas requisadas asciende a 150.000 que serán destinadas al Hospital Infanta Sofía de Madrid. Durante la noche pasada, se ha realizado el transporte de 86.000 mascarillas que ya están siendo descargadas en destino.

12.22. Defensa activa la Operación Balmis para colaborar en la lucha contra el coronavirus

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la Operación ‘Balmis para, en contacto y coordinación con el resto de administraciones, atender y satisfacer las peticiones de ayuda que reciba para hacer frente a la crisis del coronavirus. Así lo atestiguó el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus en el palacio de la Moncloa. El Jemad manifestó que las Fuerzas Armadas están «preparadas y listas» para actuar «conjuntamente» con otras administraciones para «terminar con la amenaza que nos acosa».

12.08. Coronavirus: Obtienen los primeros genomas completos del virus SARS-CoV2 en España

La Universitat de València (UV) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) han obtenido los primeros genomas completos del virus SARS-CoV2 en España. Los equipos de investigación valencianos han conseguido secuenciar el genoma completo de tres muestras de pacientes infectados por el coronavirus procedentes del laboratorio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario de València, las primeras secuencias del virus SARS-CoV2 obtenidas en España.

12.01. Acuerdan retrasar las elecciones vascas por el coronavirus

Todos los partidos vascos han acordado retrasar sin fecha las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril por el coronavirus tras la reunión mantenida con el lehendakari Iñigo Urkullu en Vitoria. El Boletín Oficial del País Vasco publicará antes del próximo jueves -fecha de inicio de la campaña- la suspensión del decreto de convocatoria de elecciones y la nueva fecha estará determinada por la finalización del estado de alarma por el coronavirus y la declaración de emergencia sanitaria, informa Josean Izarra.

11.59. El número de contagiados se eleva a 8.744, 4.665 de ellos en Madrid

Fernando Simón ha informado en la rueda de prensa tras la reunión del cuadro de mando del estado de alarma de la situación de la epidemia de coronavirus en España. En las últimas 24 horas el número de casos de coronavirus se ha elevado hasta los 8.744 casos, lo que implica un incremento de casi 1.000 casos con respecto a ayer. 4.665 de ellos en Madrid, que sigue siendo la Comunidad Autónoma con más contagios. Del total 3.215 están hospitalizados, de los que el 50% son casos graves. Simón ha destacado que 521 pacientes han superado la enfermedad y han sido dados ya de alta.

«Avisamos que la situación ha ido cambiado. Sabemos que ha habido un cambio esta semana y sabemos que ha habido un cambio en el comportamiento de las personas. Hasta ahora las medidas se recomendaban, ahora hay que realizarlas. Es importante que las personas de los grupos se protejan y se protejan mucho», ha advertido Simón, que ha apuntado que no son éstas las que más contagian, pero sí las que más peligro corren. En cuanto al confinamiento, Simón ha señalado que esto va a durar 15 días como mínimo y que «no va a ser fácil». «Los periodos de cuarentena cuando se acercan al final son complicados y hay que mantener la tensión. No podemos dejar que los últimos días estropeen todo lo hecho anteriormente», ha instado.

11.40. Cataluña ensaya una estrategia pofiláctica contra el coronavirus

El Departamento de Salud de la Generalitat ha presentado esta mañana el primer ensayo clínico que impulsará Cataluña para tratar el coronavirus con el objetivo de reducir el contagio de la pandemia. Se reclutará a 195 personas que hayan dado positivo en el test en la Conca d’Òdena (área territorial confinada desde el jueves por la noche), en el sector central de la comarca de Anoia y en el área metropolitana norte de Barcelona, así como a 15 personas con las que hayan tenido contacto cada uno de ellos para tener, en total, una muestra de 3.000 personas sometidas a esta estrategia profiláctica. En 21 días podría haber resultados preliminares.

El objetivo del ensayo clínico es reducir el número de días en que la persona puede contagiar el virus (se calcula que ahora son 14) y, al mismo tiempo, evitar la fusión del virus a las células e impedir, así, su invasión, informa Carmen Fernández.

11.33. Pedro Sánchez da negativo en coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado negativo en el test de coronavirus después de que este fin de semana se informa de que su mujer, Begoña Gómez, estaba contagiada. Según ha informado Moncloa, el presidente está llevando a cabo las medidas de prevención.

11.31. El Gobierno dice a Torra que no es el momento de entretenerse en «detalles» frente al coronavirus

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho al presidente catalán, Quim Torra, que «no es el momento» de entretenerse en «detalles sobre las competencias» para hacer frente al coronavirus, que a su juicio «pasan a un segundo plano» cuando la salud de los «compatriotas» está en juego.

María Jesús Montero se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en TVE preguntada sobre el hecho de que Torra fuese el único presidente autonómico que no suscribió ayer un documento de unidad de acción frente al coronavirus.»Este combate es un combate global», ha afirmado la portavoz del Gobierno, que ha añadido que sin el empeño de «todos» no será posible combatir el virus y ha pedido no empañar ese objetivo con comentarios políticos.

11.16. Coronavirus: Una avería en la estación de Príncipe provoca aglomeraciones

Una avería de infraestructura este lunes en la estación de Príncipe Pío en Madrid ha provocado una alta concentración de viajeros en varias estaciones de Cercanías, con especial incidencia en la de Atocha, en la que confluyen todas las líneas que operan en la región, informa Roberto Bécares. La avería, que fue detectada a las 5:30 horas y quedó reparada hacia las 10:00 horas, ha consistido en la rotura de un carril entre las estaciones de Pirámides y Príncipe Pío, lo que ha provocado retrasos de 5 minutos en las líneas C1, C7 y C10 de Cercanías.

11.11 Mercedes en Vitoria parará la producción por el coronavirus

La planta del Mercedes-Benz en Vitoria, la fábrica más grande de Euskadi con unos 5.000 trabajadores, parará su producción a las 14.00 horas de este lunes por la crisis sanitaria creada por el coronavirus.

Así lo han confirmado fuentes sindicales que han precisado que la dirección va a llevar a cabo una parada organizada como se hace el día antes de vacaciones, vaciando las líneas por divisiones. Para el turno de tarde y noche se va a llamar individualmente al personal cualificado necesario para mantener las instalaciones y poder garantizar el sellado de los hornos de pintura, entre otras cuestiones, han indicado las mismas fuentes.

11.07. El Gobierno informa en rueda de prensa a las 11.30 horas sobre el coronavirus

El Gobierno informará en rueda de prensa telemática a las 11.30 horas de este lunes tras reunirse en el Palacio de la Moncloa el cuadro de mando que conforman el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los cuatro ministros designados como autoridades delegadas bajo el estado de alarma (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes) para hacer frente al coronavirus, ha informado el Ejecutivo.

11.03. Coroanvirus: Detenidos por hacerse pasar por militar

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a varias personas por infringir las restricciones impuestas por el estado de alarma por el coronavirus, entre ellas un hombre que enseño un carné de militar falso para justificar que estaba en la calle y otro que se negó a abandonar un parque infantil donde estaba bebiendo.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han informado de que el domingo se tramitaron varias sanciones y se practicaron algunas detenciones por incumplir las nuevas normas, aunque el número concreto no ha trascendido. Un hombre español de 39 años fue arrestado en el distrito madrileño de San Blas a las 18:30 por una patrulla que le vio en la calle y a la que el hombre mostró un carné de militar para justificar que podía estar en la vía pública, pero que se demostró que era falso.

Fue detenido por falsedad documental y se le propuso para sanción por infringir las normas decretadas para el estado de alarma. Otro hombre fue detenido porque estaba en un parque infantil bebiendo y al ser descubierto por una patrulla se negó a irse y se enfrentó a los agentes.

11.01. Las campanas de las iglesias sonarán a mediodía por las víctimas del coronavirus

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha invitado a todas las diócesis a que hagan sonar las campanas de las iglesias y los templos a la hora del Ángelus -rezo que tiene lugar a las 12 del mediodía- en solidaridad con las víctimas del coronavirus y como agradecimiento a los sanitarios y equipos de emergencias.

En un comunicado, la CEE ha explicado que con este gesto quieren hacer llegar a las personas que «sirven y trabajan la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia» e invitar a orar a las personas que permanecen en casa. «En estos días de singular y dolorosa experiencia ciudadana y eclesial, a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus, la Iglesia Católica está llamada a ofrecer sus recursos en favor de los afectados», explica el comunicado.

10.59.Coronavirus: Un millón de conexiones para estudiar sin clase

La plataforma con la que la Comunidad de Madrid va a impartir clases virtuales a los alumnos, EducaMadrid, ha alcanzado más de 1.000.000 de conexiones este lunes tras suspenderse las clases por el coronavirus. Mañana estará operativa también la plataforma Teams de Microsoft, con lo que se conseguirá duplicar la oferta. Lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un tuit. El cierre de los centros educativos en Madrid afecta a 1.500.000 alumnos de todas las etapas educativas.

10.49. La Policía paraliza las obras del Ritz por el coronavirus

La Policía Nacional ha paralizado temporalmente las obras del Hotel Ritz de Madrid a la espera de la llegada de los Municipales, después de que los trabajadores llamaran para denunciar que se cambian y comen todos juntos en una caseta de obra enana, por lo que se incumple las medidas establecidas para frenar el contagio del coronavirus, informa Alberto Di Lolli.

10.31. La UME ampliará su despliegue por el coronavirus

Durante el día de hoy la UME ampliará su despliegue a otras capitales de provincia para colaborar con la misiones de vigilancia y desinfección de infraestructuras críticas que se están llevando a cabo para la contención de coronavirus,informa Fernando Lázaro.

En Madrid capital están ya desplegado 123 efectivos mientras que en otros municipios de la ciudad como Getafe, Pozuelos, Majadahonda, Parla, etc hay desplegados otros 116

En Guadalajara se han desplegado 35 efectivos que trabajarán tanto en la estación del AVE como en otros puntos de la ciudad.

Sevilla desplegados 110 militares y en Málaga otros 110.

En Gran Canarias y en Tenerife 38 en cada uno de ellos

En Valencia hay desplegados 110 militares que están trabajando en la capital, Puerto de Sagunto, Torrente y Paterna

En la Rioja se han deplegado 70 efectivos de la UME

En Huesca, Sabiñanigo y Jaca 33 y en Teruel 73

En León trabajan 43 militares, En Valladoliz 103 y en Burgos 98

En total, son más de 1000 los militares desplegados en el Territorio Nacional hasta el momento

10.25. Coronavirus: el turismo es una actividad «que tenemos que sacrificar»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que «el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar evidentemente» y abogó por tomar una posición europea conjunta que pasará «por ir cerrando fronteras» en la lucha para hacer frente al coronavirus. Ábalos ha explicado que el turismo será una actividad que se tendrá que sacrificar ante la situación de pandemia mundial que estamos viviendo.

10.22. El Gobierno va a realizar un refuerzo de choque de los Servicios Sociales por el coronavirus

El Gobierno va a realizar un refuerzo de choque de los Servicios Sociales para asistir a las personas sin hogar ante la crisis del coronavirus, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Los Servicios Sociales constituirán unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario, entre otras medidas.

10.17. Almeida denuncia la «picaresca» de algunos ciudadanos ante el coronavirus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denunció este lunes la «picaresca» de algunos madrileños para salir a la calle durante el estado de alarma por el coronavirus, pero remarcó que la Policía Municipal va a ser «inflexible» ante este tipo de conductas. Así lo indicó durante una entrevista en Cope, donde comentó que si la gente se conciencia de que se tiene que quedar en casa y busca las menos excusas posibles, conseguiremos salir de esta situación «lo antes posibles».

Almeida constató que, durante la primera jornada del estado de alarma, hubo un «notable ejercicio cívico» en las calles de la capital, aunque recordó que la Policía Municipal impuso 199 sanciones e incluso tuvo que detener a una persona por no acatar las instrucciones de los agentes.

10.14. Muere un joven de 21 años con coronavirus en Málaga

Un hombre de 21 años es el quinto fallecido en la provincia de Málaga con coronavirus, según han confirmado fuentes cercanas. Sería, por tanto, la primera víctima joven ya que los cuatro anteriores eran de edad más avanzada.

El joven tenía patologías previas, una leucemia que le habían detectado prácticamente a la vez que el coronavirus. Era entrenador del Atlético Portada Alta, un club de la capital que ha lamentado su fallecimiento. En sus redes sociales, el equipo de fútbol ha trasladado su profundo pésame a familia, amigos y allegados del joven entrenador. El fallecimiento ha conmocionado al barrio malagueño.

10.02. Arrimadas deja claro que apoyará la posible prórroga del estado de alarma por el coronavirus

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dejado claro que apoyará una previsible prórroga del estado de alarma por el coronavirus, como ya ha dado por hecho el ministro de Transportes, José Luis Ábalos: «Por supuesto que lo apoyaremos, todos los expertos pronostican que las medidas se van a alargar».

Ciudadanos, ha señalado en una entrevista en RNE, «es un partido de Estado y todo lo que sea bueno y necesario para contener el virus, lo va a hacer». No obstante, ha insistido en que tan urgentes son las medidas para contener la expansión del COVID-19 como que el Gobierno haga ya un anuncio del paquete de iniciativas «para salvar empleos» porque si se deja para mañana o pasado, ha advertido, quizá se pierda «un tiempo precioso» para salvar puestos de trabajo.

09.51.Supermercados empiezan a reducir horarios y aforo por el coronavirus

Las cadenas de supermercados abren sus puertas este lunes con nuevas restricciones a nivel de horarios y aforo para evitar colas y aglomeraciones como las registradas la semana pasada, e incluso ya hay alguna que limita el número de unidades que cada cliente puede comprar de un mismo producto tras las medidas para frenar el coronavirus.

Las medidas tienen por objetivo garantizar la seguridad y la higiene tanto de los consumidores como de los empleados ante la propagación del coronavirus, según han apuntado las mismas empresas, que también han coincidido en reforzar los protocolos de limpieza de sus instalaciones.

Otro punto a controlar en los supermercados a partir de este lunes será que los clientes guarden una distancia mínima de un metro, tanto en la fila de caja como en la entrada de acceso al establecimiento mientras se aguarda el turno, para lo que varias cadenas han colocado señales que facilitan esa separación a los clientes.

09.43. Robles sobre despliegue en Cataluña por el coronavirus: «Veremos militares donde haga falta»

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha acabado con la vida de más de 6.500 personas y ha dejado a cerca de 170.000 contagiadas a nivel global, según datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

El balance global actualizado este lunes a las 8.30 horas (hora peninsular española) asciende a 6.513 víctimas mortales y 169.378 personas contagiadas en más de 140 países y territorios de todo el mundo. El número de personas que se han conseguido curar de COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, se eleva a 77.257.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, al ser preguntada sobre el posible despliegue de militares en Cataluña para ayudar en la crisis del coronavirus, ha afirmado que estarán «donde se necesite» porque «este no es un problema de territorio», sino de salud. «Veremos a los militares donde haga falta», ha afirmado la ministra en declaraciones a Onda Cero, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas – ha incidido- están «para ayudar» y este no es «un problema político ni de competencias».

09.38. Interior no descarta cerrar fronteras por el coronavirus

El Ministerio del Interior no ha constatado incidentes de mayor relevancia en las calles de España durante la primera jornada del estado de alarma por el coronavirus. El ministro Fernando Grande-Marlaksa, en una entrevista en la Ser, no descarta tener que cerrar fronteras y se remitió a una reunión de ministros del Interior de la UE que se celebrará a media mañana. Por su parte, el Ministerio de Defensa ultima nuevos movimientos y tiene previsto desplegar más efectivos de la UME en otras localidades de España diferentes a las siete capitales de provincia donde la Unidad de Emergencias se desplegó ayer, informa Fernando Lázaro.

09.35. Correos reduce a tres horas la apertura de sus oficinas por el coronavirus

Correos ha reducido a tres horas el horario de apertura de la red de sus 2.500 oficinas postales, de forma que estarán abiertas entre las 9.30 y las 12.30 horas, y sólo atenderán el servicio postal público básico y no el resto de servicios y productos que también ofrecen estos establecimientos por el coronavirus. Además, las oficinas de Correos contarán con el personal «estrictamente imprescindible» y en ellas se guardarán «todos los protocolos» establecidos por las autoridades sanitarias, según informó la sociedad postal pública.

09.28. Alemania impone controles fronterizos con cinco países por coronavirus

Alemania comenzó a imponer este lunes controles fronterizos con Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suiza, en una medida que busca frenar el avance de la pandemia de nuevo coronavirus. Solo aquellas personas con una razón justificada para viajar, como trabajadores transfronterizos y choferes de camiones de mercancías, están autorizados a cruzaras las fronteras, según las autoridades. Las medidas comenzaron a aplicarse a las 07. 00 horas GMT.

09.18. Ábalos asegura que el estado de alarma por el coronavirus se extenderá más de 15 días

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la «capacidad para ganar la batalla» contra el coronavirus, ha asegurado en una entrevista en RNE.

El titular de Transportes, una de las autoridades competentes en tomar medidas durante este estado de alarma, apuntó que el endurecimiento de las iniciativas «va a depender mucho de la capacidad de las medidas tomadas y del cumplimiento de las mismas. Si todos somos responsables y no banalizamos, evidentemente tendrán más efectos«, trasladó.

09.15. Torra convoca a los partidos catalanes por la crisis del coronavirus

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado una reunión por videoconferencia con todos los grupos políticos con representación en el Parlament, para las 11.00 horas de hoy, con el objetivo de abordar la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus y las medidas decretadas por el Gobierno mediante el estado de alarma, que el Ejecutivo catalán criticó ayer por ser «poco resctrictivas» y «recentralizadoras». La CUP reclamó anoche al ‘president’ que tomara esta iniciativa.

09.11. Madrid confía que a partir del 25 de marzo empiece a descender la curva del coronavirus

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, confía en que a partir del 25-26 de marzo empiece a descender la curva de nuevos casos de contagio por coronavirus en Madrid y que desde el 15 de abril haya más altas hospitalarias que nuevos casos, según ha asegurado en una entrevista en Onda Madrid.

09. 06. Madrid suspende el servicio SER por el coronavirus

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido todo el servicio de aparcamiento regulado (SER) en toda la ciudad por el coronavirus. Un paso más con respecto al que ya había dado el pasado viernes cuando permitía el aparcamiento gratuito en las inmediaciones de 17 hospitales de la capital. Este lunes ha suspendido también el servicio de Bicimad, informa Pablo R. Roces.

08.58. Bruselas anticipa una recesión en la UE este año por el coronavirus

La Comisión Europea considera que el coronavirus va a causar una recesión este año en Europa, con un producto interior bruto que podría bajar en torno a un punto, afirmó este lunes el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.

«Anticipamos una recesión en el año 2020», señaló en una entrevista al canal «BFM Business» Breton, que desgranó algunas cifras orientativas, pero insistiendo en su carácter provisional.Explicó que mientras anteriormente habían anticipado un crecimiento del 1,4% en la Unión Europea este ejercicio, ahora creen que el impacto de la crisis del coronavirus restará entre 2 y 2,5 puntos de producto interior bruto (PIB).

08.57. Feijóo se reúne para decidir si habrá 5-A por el coronavirus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se reúne este lunes a partir de las 11 con el resto de partidos políticos para tomar una decisión sobre las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril, informa Natalia Puga.

08.53. Aglomeraciones en Atocha pese a las restricciones por el coronavirus

Decenas de madrileños han denunciado a través de las redes sociales las aglomeraciones que se están produciendo en Atocha, donde numerosos trabajadores que hoy tienen que acudir a sus puestos de trabajo esperan para poder coger los trenes de cercanías. «Nos estáis exponiendo, tengo que ir a trabajar por obligación ¿para esto hacemos cuarentena en casa?», relata una trabajadora que denuncia la falta de previsión sobre todo tras las medidas impuestas por el estado de alarma para luchar contra el coronavirus.

08.46 IAG suspende temporalmente contratos de trabajo por el coronavirus

IAG, el ‘holding’ que engloba a Iberia, British Airways (BA), Vueling, Aer Lingus y la marca LEVEL, está adoptando medidas para reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja ante la situación generada por el coronavirus, entre las que figuran suspender temporalmente contratos de trabajo y reducir las horas de trabajo e implementar opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, según ha informado este lunes el grupo.

A ello se suma dejar en tierra aviones excedentes, reducir y diferir inversiones, recortar gastos no esenciales de TI así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad y congelar el reclutamiento y el gasto discrecional. «Dada la continua incertidumbre en relación al potencial impacto y la duración del coronavirus, todavía no es posible proporcionar una indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para el año 2020″, ha señalado la compañía.

08.41. La ONCE suspende a partir de hoy sus sorteos por el coronavirus

La ONCE suspende a partir de este lunes los sorteos de sus tradicionales loterías, incluidos los cupones y el cupón extraordinario del Día del Padre, hasta que se recupere la situación generada por el coronavirus y finalice el estado de alarma declarado por las autoridades. En su lugar, la organización mantendrá y centrará su labor ahora en la atención a personas ciegas o con otra discapacidad.

Así, se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario.

08.40. Pedro Sánchez preside a las 11.00 horas la reunión interministerial sobre el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este lunes, a partir de las 11.00 horas, por videoconferencia la reunión la reunión interministerial para el seguimiento de medidas por el coronavirus. Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá en la sede de su departamento, en Madrid, la reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus.

08.10. Renfe permite a partir de hoy cambiar y anular billetes de tren sin coste ante la crisis del coronavirus

Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente, sin coste alguno para el viajero, los billetes de tren que se hayan adquirido para cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE ‘low cost’. La compañía ferroviaria devolverá íntegramente los billetes comprados para viajes del Imserso y, además, ampliará en 60 días el actual periodo de validez de cuatro meses de los ‘bonos multiviaje’. Estas iniciativas forman parte del paquete de medidas de choque para atajar el impacto de la expansión del coronavirus aprobadas por la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este jueves.

07.56. La víctimas por coronavirus en el mundo superan ya a las de China

Las víctimas por coronavirus en el resto del mundo han superado a las de China. El número de muertes por coronavirus en el mundo ha superado en número a víctimas chinas. Según la Universidad Johns Hopkins, las muertes fuera de China alcanzaron las 3.241 mientras que en el país asiático son 3.213. En las últimas 24 horas, Pekínha anunciado otras 14 muertes, lo que eleva el total a 3.213, y 16 nuevos casos que llevan las infecciones a 80.860. En el mundo, las infecciones, según la Universidad Johns Hopkins, son más de 86.000.

07.51 Nueva York se cierra para hacer frente al coronavirus

Nueva York y Los Ángeles cierran sus colegios, restaurantes y bares. En EEUU se registran ya 3.774 casos y 69 muertes por coronavirus. Mientras, en China, epicentro original del coronavirus, sólo se han registrado cuatro nuevos casos. Las restricciones entrarán en vigencia a partir del martes a las 09.00 horas de la mañana y son similares a las medidas anunciadas en otras ciudades de Estados Unidos como Ohio o Washington DC.

«Nuestras vidas están cambiando de forma inimaginable desde hace solo una semana», dijo De Blasio en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Nueva York, en el que reconoció que el paso va a ser «drástico». «Estamos tomando una serie de acciones que nunca hubiéramos tomado de otra manera en un esfuerzo por salvar la vida de los seres queridos y nuestros vecinos», argumentó el alcalde neoyorquino.

07.40. Los bancos abren hoy sus oficinas extremando las precauciones por el coronavirus

Los principales bancos españoles mantendrán abierta su red de oficinas para garantizar el acceso a los servicios financieros, aunque extremando las medidas de protección de la salud de clientes y empleados por el coronavirus.

Así consta en los distintos protocolos de actuación elaborados después de que el Consejo de Ministros aprobase de forma extraordinaria el real decreto para declarar el estado de alarma ante el coronavirus, que permite a los ciudadanos salir de sus viviendas para acudir a entidades financieras o de seguros en caso de necesidad, entre otras excepciones.

BBVA mantendrá abierta su red de oficinas de 8.00 a 14.00 horas «extremando las medidas para proteger la salud de sus clientes y empleados». El Banco Santander, por su parte, establece que los usuarios deberán acudir a las sucursales exclusivamente para la operativa que no puedan realizar en cajeros automáticos o por canales remotos.

07.38. Un estudio apunta que las embarazadas no transmiten el coronavirus a los bebés

Un estudio liderado por investigadores chinos sugiere que el coronavirus no se transmite de las madres embarazadas a los recién nacidos. El trabajo se publica en la revista Frontiers in Pediatrics y en él los autores describen que cuatro bebés nacidos de madres infectadas en un hospital de Wuhan (China), epicentro del nuevo brote de coronavirus, no mostraron signos de infección y siguen sanos a día de hoy.

«Finalmente han surgido algunas buenas noticias», dice la revista, sobre un coronavirus que se ha extendido a decenas de países en todo el mundo; se trata del segundo estudio liderado por chinos que en el último mes apunta que las mujeres con la enfermedad Covid-19 durante el embarazo no infectaron a sus bebés.

07.32. Empresario cercano a Slim sería primer fallecido con coronavirus en México

El empresario mexicano José Kuri, muy cercano al magnate Carlos Slim, ha sido el primer fallecido de coronavirus en México tras haber dado positivo a la prueba, si bien falta una confirmación oficial. Una fuente cercana informó de que Kuri dio positivo de coronavirus al regresar a México de un viaje en Vail, un pueblo montañoso de Colorado, en Estados Unidos.

En el mismo viaje coincidió con el presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, quien igualmente dio positivo a la prueba de COVID-19 pero sin presentar síntomas. José Kuri era integrante del consejo de administración del Grupo Financiero Inbursa, compañía del magnate mexicano Slim.

07.25. Defensa podrá llamar a militares en la reserva para hacer frente al coronavirus

El Ministerio de Defensa podrá llamar a todos los militares, tanto en activo como en la reserva, en el marco de la declaración del estado de alarma ante la expansión del nuevo coronavirus en España. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado esta medianoche con las medidas adicionales puestas en marcha por el Gobierno para intentar contener el avance del COVID-19.

Entre otras cuestiones, el departamento dirigido por Margarita Robles contempla que todos los militares estén «en disponibilidad permanente» para la prestación del servicio que les sea requerido según la situación de la crisis sanitaria.

7.10. Coronavirus: Trump pide a no acudir en masa a los supermercados

Al igual que en España, otros países están llamando a la calma a sus ciudadanos para que no acudan en masa a los supermercados. Esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a la calma este domingo y ha asegurado a los ciudadanos que «no hay necesidad de acumular» suministros y alimentos, después de que hubiera cundido la preocupación en el país tras las últimas decisiones tomadas por varios estados de endurecer las medidas para frenar la propagación la pandemia del coronavirus, que ya ha afectado a más de 3.000 personas en el país.

«No tienes que comprar tanto. Tómalo con calma y relájate», ha intentando tranquilizar el magnate a sus compatriotas después de las imágenes de estadounidenses acudiendo en tromba a los supermercados de todo el país, donde han acabado en muchos casos con las existencias de papel higiénico y productos de primera necesidad y comida enlatada.

