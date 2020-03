Coronavirus en Irán: se contagiaron el vicepresidente Eshaq Jahangiri y dos ministros del régimen persa

La lista continuó: el ex congresista Mohammadreza Rahchamani, quien estuvo en el Parlamento durante 16 años; Mousa Torabzadeh, ex fiscal de la ciudad de Astaneh-ye Ashrafiyeh; Mohammadi Langroudi, ex representante del ayatollah; Mohsen Habibi, miembro del Consejo Supremo de Seminarios de Teherán; Rasoul Azizi, jefe del departamento de inspección de la policía de Gilan; Ahmad Toyserkani, asesor de Ebrahim Raisi, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Mohammad Mirmohammadi, miembro de la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema; el parlamentario Mohammad Ali Ramazani Dastak (aunque la prensa local se limitó a reportar que murió por “una gripe”); y dos destacados activistas del régimen, Hamed Jalali Kashani, (militante del matrimonio con menores) y Ahmad Khosravi.