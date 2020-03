Costas dice que no le seduce ser alcalde de la capital cruceña

Opinó que a nadie le puede seducir un municipio con tantos problemas. El actual gobernador fue criticado por priorizar, en el aniversario de Santa Cruz de la Sierra, su discurso en la capital. cruceña.



El actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, aseguró que no le seduce la idea de ser alcalde de la capital cruceña.

Hace un par de semanas surgió una polémica porque Costas, en ocasión de la conmemoración de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, brindó un discurso direccionado principalmente a los problemas municipales, es decir, ya habría iniciado una campaña proselitista con miras a este cargo.

Ante ello, Costas negó rotundamente que sus declaraciones tengan que ver con una campaña política previa a las próximas elecciones subnacionales.

«Yo no estoy en campaña para ninguna candidatura, el propósito nuestro es planificar y ver los problemas trascendentales y coyunturales que tiene el departamento, como el de la salud (…) He hablado de la metropolización de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un tema fundamental para el desarrollo (…) No me seduce la idea de ser alcalde, en este momento no se me pasa por la cabeza serlo, con tantos problemas que estamos viviendo (…)», aseguró la autoridad departamental.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Hace un par de días los concejales Tito Sanjinez y Rosario Schamisseddine observaron que Costas plantee acciones con miras al municipio cuando puede aplicar estas desde la Gobernación.

Al respecto, Costas cree que las declaraciones de los concejales tienen una intencionalidad netamente política y que tratan de manchar su gestión.

El gobernador dijo que cree conveniente que la autoridad que asuma la próxima gestión debería hacer un referéndum municipal y poner en cuestionamiento si la ciudadanía está de acuerdo o no con la metropolización, el transporte, la basura, entre otros temas.

“A quién va a seducir tantos problemas que tiene el municipio. Lo único que hago es identificar los problemas y los digo pensando en la legitimidad que tienen que tener el próximo alcalde para poder dar el paso de la Santa Cruz del Siglo XX a la del Siglo XXI, lo dije como cruceño, esto no tiene nada que ver con una campaña ni con ninguna candidatura (…)”, aclaró.

Fuente: El Deber