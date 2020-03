Cruz: Protestas en centros de salud ponen en riesgo la vida de los pacientes con coronavirus

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, lamentó hoy las diferentes medidas de presión que asume la población en diferentes departamentos, para evitar la internación de pacientes con coronavirus en centros de salud y protestar contra los albergues para casos sospechosos.

Aseguró que con esas protestas solo se pone en riesgo la salud de la población en general. “Con esa alarma lo único que estamos haciendo es sentenciar a pena de muerte al paciente con esa enfermedad”, dijo.

“Como podemos mostrar esta imagen única en el mundo, cuando la población no permite el acceso de los enfermos a los centros de salud”, añadió Cruz.

La autoridad se refirió al traslado de la paciente con coronavirus de 60 años, desde el municipio de San Carlos hacia la ciudad de Santa Cruz, que provocó que decenas de vecinos rechazaran y cerraran el ingreso de siete centros médicos en los que se pretendía internar a la mujer.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

A la protesta se sumaron trabajadores del sistema de salud que argumentaron que no tenían condiciones de trabajo.

“La paciente de San Carlos esta durmiendo en una casa prestada, imagínese que sea su mamá, su hija o algún ser querido”, añadió.

Cruz también se refirió a los predios de la Villa Suramericana, en la zona sur de Cochabamba, donde existen 612 departamentos, que serían habilitados para abrir un centro de cuarentena por el coronavirus.

Horas después de conocerse esta información, los vecinos del distrito 15, que corresponde a La Tamborada, rechazaron la decisión y amenazaron con instalar una vigilia para evitar el traslado de pacientes.

“Anunciamos en otra ciudad que vamos a hacer un albergue para mantener en observación a gente asintomática y toda la población se convulsiona”, lamentó.

En este contexto, pidió a la población no alarmarse, dejar a las autoridades de Gobierno trabajar y no realizar ese tipo de protestas. “Si nos permiten cuidar a nuestros pacientes no van a haber decesos”, concluyó.