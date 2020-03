Cuarentena: desde los permisos hasta el delivery, Murillo despeja 8 dudas sobre las restricciones

domingo, 29 de marzo de 2020 · 09:14

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, despejó 10 dudas sobre la emergencia sanitaria que rige en el país y que durante los fines de semana no permite la circulación de ni una sola persona.

1. ¿Qué hace el Gobierno para garantizar la distribución de alimentos?

Los vehículos que transportan alimentos no necesitan un pase para transportarlos. Esa gente está protegida porque alimenta al país. Los pases que tenían (los antiguos) valdrán hasta el lunes (30 de marzo). Todos los vehículos como camiones de alto tonelaje, medianos y pequeños están protegidos. Incluso tuvimos problemas porque llevaron alimentos y volvieron vacíos. Son problemas que los vamos solucionando. Ahora, dentro de los camiones que llevaron alimentos encontramos pasajeros. En ese caso, el conductor debe cubrir la multa correspondiente y el camión es detenido hasta que pase la cuarentena, después del 15 de abril.

2. ¿Los médicos necesitan un permiso de circulación?

No necesitan ningún pase, basta su credencial. Lo propio sucede con los periodistas, los empleados de las alcaldías, gobernaciones y ministerios porque están trabajando en una emergencia. Hay equipos especiales que trabajan y sus vehículos, al estar en función de ayudar a la población, no necesitan pases. Pero el mismo Decreto establece que si un médico, periodista, policía o ministro se aprovecha de su cargo para ir a farrear con un vehículo del Estado será procesado.

3. ¿Cómo garantizarán el traslado del personal de farmacias y hospitales?

Van a trabajar las 24 horas del día los siete días de la semana los hospitales y clínicas. Obviamente tienen autorización para mover a su personal. Lo mismo sucedió con los bancos, que deben mover a 100 personas, no les daremos 100 permisos; consigan tres buses y les daremos autorización para ellos.

4. ¿Qué debe hacer una persona si se presenta una emergencia médica en su casa?

El ciudadano puede llamar a la Policía y tiene la instrucción de ayudar a cualquier otro ciudadano que necesite de un apoyo para ir a un hospital o una clínica. Pero no busquemos engañar.

5. ¿Trabajarán las empresas de reparto (delivery)?

Hay empresas de delivery que están ayudando en esta emergencia, Ahora, si se acabó la papa, carne o huevo, comerás sólo arroz; estamos cuidando la vida y dejemos de ser cómodos, no estamos en un momento normal, estamos en una emergencia nacional por la vida de todos los bolivianos, de los abuelos. Es importante ser solidarios, si vives en un edificio y hay un anciano solo hay que tocar la puerta y preguntarle si necesita algo. Hay que ser solidario.

6. ¿Qué ayuda dará el Gobierno para las personas de la tercera edad?

Estamos preparando gente para que, si un anciano no tiene quién le ayude, la Policía y los militares le ayudemos y le podamos comprar sus artículos de primera necesidad, se lo llevemos a su casa. Pero tratemos de ser solidarios, humanos, hermanos y ser más bolivianos.

7. ¿Podrán trasladar medicamentos al domicilio de las personas que tienen una urgencia?

Por supuesto que sí, algunas empresas de delivery están trabajando y les estamos facilitando su labor. Además, les pedimos a estas compañías que no especulen. Tuvimos información que les dijeron a los supermercados que prestarían el servicio a cambio del 20% de la factura. Eso no es correcto y no hagamos negocio en un momento tan difícil para los bolivianos.

8. ¿Qué pasa con los contratos de alquiler entre privados?

Es un tema complicado. Todos debemos hacer un pacto de cooperación y les recomiendo a estas personas a sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo. Algunas cosas sí las hicimos con los bancos, para que las cuotas de crédito se puedan pagar después y ayudar a las personas.

