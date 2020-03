Cuestionan a dos alcaldes del MAS y eligen a otra alcaldesa en Vinto

Dos alcaldes del MAS, Patricia Arce de Vinto y Mario Severich de Colcapirhua, están en conflictos porque los concejales resolvieron sancionarlos por presuntas irregularidades. En el primer caso ya se alejó a la autoridad y en el segundo está pendiente.

Vinto

En una breve sesión y con fuerte resguardo policial, el Concejo Municipal de Vinto concretó ayer la suspensión de la alcaldesa Patricia Arce (MAS) y eligió con cinco de nueve votos a la concejala Julieta Alcócer, del oficialismo.

Los concejales aplicaron así la Resolución No. 022, aprobada el viernes en medio de tensión y gasificación contra los sectores afines a Arce. La Alcaldesa fue alejada por 30 días sin goce de haberes por no enviar al Concejo 248 procesos de contratación por 21 millones de bolivianos.

La defensa de Arce dijo que presentó un amparo constitucional para dejar sin efecto la acción del Concejo Municipal, porque considera que vulnera varias normativas.

Este medio buscó insistentemente la versión de Arce, pero sin éxito. “Esto no es un movimiento político, es un hecho administrativo que Arce no pudo dar solución en su momento, tenía tres días para remitir los procesos de contratación, no lo hizo”, indicó la Alcaldesa interina.

El concejal Noel Arias informó que remitieron al domicilio de Arce la resolución y agregó que asumirán defensa, porque cuentan con respaldos por el incumplimiento de deberes.

“Vamos a remitir las resoluciones a la Fiscalía y la Contraloría para su conocimiento. Se nombró una autoridad interina porque alguien tiene que atender a la población”, acotó.

Remarcó que el Concejo rechazó esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque crearía incertidumbre.

Este martes se prevé reorganizar la directiva del Concejo y abrir la Alcaldía.

Vecinos de las Juntas del Sur calificaron la suspensión de política, porque se realizó con votos de concejales opositores y a poco tiempo de las elecciones en las que Arce participa como candidata a senadora por el MAS.

Colcapirhua

El Concejo Municipal de Colcapirhua pretende sancionar al alcalde Mario Severich (MAS) este martes por incumplir con las 10 recomendaciones que hizo la Contraloría para recuperar 2,6 millones de bolivianos de un desfalco registrado entre 2012 y 2017 en Recaudaciones.

Se trata del segundo desfalco reportado en la Alcaldía. El cajero de Recaudaciones no declaró todos los ingresos.

El Alcalde aseguró que el nuevo informe es de gestiones pasadas en las que él no era autoridad, pero el cajero es el mismo. “Nos extraña que las autoridades de turno no hicieran nada para recuperar. Nosotros hicimos todas las acciones legales para que se devuelva hasta el último centavo”, dijo.

Sobre el primer desfalco registrado en 2018, en el que se sustrajo Bs 675 mil, señaló que tiene los descargos de las acciones que siguió para que el cajero devuelva el dinero.

El secretario Financiero, Freddy Vega, alertó que si la autoridad es suspendida muchos renunciarán “por lealtad a Severich” y que la actitud del Concejo es política. “Si el Alcalde se va vamos a perder por lo menos medio año. Nosotros vamos a presentar nuestra renuncia”, dijo.

Autoridad edil sin hablar. La Alcaldesa Patricia Arce se pronunciará cuando se tenga el fallo del amparo constitucional que presentó.

ALCALDESA DE VINTO Y LÍOS EN COLCAPIRHUA

La alcaldesa interina de Vinto, Julieta Alcócer, se comprometió a no interrumpir trámites ni la ejecución de obras en diferentes barrios y anunció que buscará dialogar con los vecinos que tapiaron el edificio municipal con el fin de evitar enfrentamientos.

En tanto el concejal de Colcapirhua Nelson Plaza indicó que el Concejo no puede suspender a Severich, porque estaría yendo en contra de la Ley de Gobiernos Autónomos (482) que señala, en el artículo 27, que los legisladores no pueden suspender al Alcalde, por lo que recomienda que se haga una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

SEGÚN UN CONSTITUCIONALISTA, LA SUSPENSIÓN DE LA ALCALDESA ES “ILEGAL”

José María Leyes El alcalde José María Leyes (Demócratas). GAMC

REDACCIÓN CENTRAL

La suspensión de la alcaldesa Patricia Arce es “ilegal” porque vulnera el artículo 27 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos, según el abogado constitucionalista José Antonio Rivera.

Detalló que la disposición refiere que “el Concejo Municipal no podrá destituir o suspender al Alcalde electo ni aplicar mecanismos por el cual se prive del ejercicio del cargo que no se enmarque en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías”.

Mencionó que los legisladores ante un incumplimiento de deberes deben remitir el caso al Ministerio Público y a la Contraloría para que estas instancias establezcan responsabilidades contra la Alcaldesa y otros funcionarios

“Puede presentar un amparo porque se están vulnerando normas constitucionales para restablecerlas”, acotó.

Rivera subrayó que otra opción es que Arce presente un recurso de inmunidad al Tribunal Constitucional como lo hizo el alcalde de Cochabamba José María Leyes, quien logró frenar una suspensión de 60 días con esta medida legal.

“En Cochabamba no se aplicó (con José María Leyes), no debería, se debería proceder de forma diferente en otros municipios”, puntualizó el abogado Rivera.

En Cochabamba, el Concejo Municipal ni siquiera ha podido sesionar para abordar las suspensiones de Leyes por adquisiciones irregulares de mochilas y otros artículos para el municipio.