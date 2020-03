Damnificados denuncian que fueron estafados al comprar terrenos en Tiquipaya

Unas 22 familias del Manzano 78 de Tiquipaya denunciaron haber sido engañadas al momento de comprar su terreno. Ahora deben justificar que son propietarios de los predios que fueron afectados por la mazamorra del pasado 21 de febrero para poder ser reubicadas.

“Tenemos un proceso pendiente con los supuestos dueños. Nosotros nos hemos comprado este terreno hace más de 20 años, luego apareció otro supuesto dueño y así llegaron hasta seis personas señalando que son propietarias. Desde 1999 que estamos con este problema”, declaró ayer Víctor Flores, vecino y dirigente de la OTB Manzano 78.

Flores señala haber invertido más de 40 mil dólares sólo en la construcción de su vivienda, que estaba proyectada para un edificio de tres pisos, pero todo fue destrozado por la segunda mazamorra.

“Ojalá nos puedan reubicar, aunque no me devuelvan los 40 mil dólares que ya he invertido. Puse todos mis ahorros y tuve que sacar un préstamo. Lastimosamente, no tengo otro lugar donde irme”, finalizó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Al igual que la familia de Víctor Flores, otras 21 están en el limbo y no saben si las autoridades municipales y nacionales podrán reubicarlas.

“Todo este sector (Manzano 78) está registrado en Derechos Reales hasta tres veces. A nosotros nos han vendido sólo con minutas de compra y venta y se comprometieron a regularizarlo, pero hasta ahora no lo hicieron”, lamentó un damnificado, Santos Pacara.

El municipio de Tiquipaya gestiona ante el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, mediante el programa de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), la reubicación de todas las familias que fueron damnificadas por la segunda mazamorra, pero todos deben acreditar la propiedad de los terrenos, explicó el responsable de la Unidad de Gestión de Riegos (UGR), Roberto Campero.

Según los afectados y funcionarios de la Alcaldía de Tiquipaya, existen grandes posibilidades de que los damnificados sean reubicados en un área verde, en la urbanización Colinas del Padre Rey, distrito 5, y la propuesta sería que recibirán en un terreno de 200 metros cuadrados más una construcción de 20 mil dólares de vivienda social.

Esta semana habrá una reunión entre los representantes de las familias damnificadas, funcionarios de la AEVivienda y la Alcaldía de Tiquipaya para abordar estos puntos, dijo Isaura Cruz, dirigente de la OTB Molle Molle Noroeste.

Los técnicos de la UGR, junto a los profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, realizan una evaluación de la torrentera para ampliar la franja de seguridad en ambos extremos de la cuenca Taquiña.

Desde la AEVivienda, explicaron que esta semana el municipio de Tiquipaya tiene que presentar la lista oficial de los damnificados para comenzar con las acciones.

El pasado 21 de febrero al menos 300 casas fueron dañadas por la mazamorra que cayó en Tiquipaya por un deslave en el Tunari, 88 son consideradas “de magnitud”.