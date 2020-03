EEUU aprobó un test de coronavirus que ofrece resultados en 5 minutos

Hace seis días, la FDA autorizó el uso de emergencia de otra prueba para diagnosticar en aproximadamente 45 minutos COVID-19, fabricada por Cepheid. Al igual que la de Abbot, la de Cepheid puede ser usada en el punto de atención, lo que significa que los proveedores no tienen que enviar las muestras de los pacientes a un laboratorio separado para ser procesadas y luego volver al hospital o al consultorio del proveedor. Además, no se requiere que los usuarios tengan un entrenamiento especializado para realizar la prueba, y son capaces de funcionar de manera continua, dijo el presidente de Cepheid, Warren Kocmond, en el comunicado. La compañía no dijo cuánto costarán las pruebas.