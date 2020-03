El Alto: Un grupo de personas agredió a la comitiva de ministros

En medio de un fuerte resguardo policial, que se había dispuesto ante la posibilidad de desmanes en la ciudad donde pocas horas antes se registraron conflictos en la zona de Senkata, la mandataria y los ministros fueron trasladados a sus movilidades. Poco después la caravana fue afectada por un explosivo que dañó una movilidad del Ministerio de Educación, ahora se investiga quién pudo haberlo lanzado.

#AniversarioElAlto #P7Informa

Operativo de traslado de las autoridades que fueron parte de la sesión de honor en la ciudad de El Alto por su 35 aniversario, frente a la presencia de grupos contrarios al actual Gobierno.

Video: Wanda Torrico / Página Siete pic.twitter.com/oGc2vwEALu — Página Siete (@pagina_siete) March 6, 2020

Sobre el hecho el titular de Gobierno, Arturo Murillo advirtió: “Tenemos fotografías de las personas que han hecho eso y los estamos buscando y los vamos a encontrar y después no vengan a llorar que han persecución política; no es persecución política, es un acto criminal que será castigado con la máxima dureza de la ley, porque no podemos permitir, el pueblo boliviano no quiere saber de más actos criminales”.

“Ojo, aquí hay un problema grave y lo debo denunciar públicamente, nos han tirado un instrumento explosivo y ha afectado al último vehículo de la caravana de uno de los ministros de Estado. Estamos haciendo inteligencia, cuando esa persona sea capturada y encarcelada por atentado criminal no vengan a reclamar, es terrible lo que han hecho”, dijo Murillo.

La presencia de Añez movilizó a un gran contingente policial y periodistas lograron sacar fotografías a policías que operaron desde edificios cercanos, aparentemente con armas de fuego de cañón largo.

Ya en horas de la noche un grupo de personas destrozó y quemó el material para el armado del palco oficial, en la avenida 6 de Marzo, donde mañana debe realizarse el desfile cívico.

#ElAlto #P7Informa

Imágenes muestran como un grupo de personas destrozan y queman el material para el armado del palco oficial, en la avenida 6 de Marzo, donde mañana debe realizarse el desfile cívico en conmemoración al 35 aniversario de El Alto.

Video: RRSS pic.twitter.com/uf934KxoBs — Página Siete (@pagina_siete) March 6, 2020

