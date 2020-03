“El MAS renace de un grave error político”

Entrevista. Jerges Mercado, candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz, describe los aciertos, fracasos y el nuevo ciclo del partido.

Jerges Mercado, otrora ministro de Estado de Evo Morales en su primera gestión (2006-2009), hoy candidato a segundo diputado plurinominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por el departamento de Santa Cruz, retrospectivamente refiere que la caída del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, no solo fue una tarea bien articulada y financiada del bloque opositor de la derecha sino que, atribuible al interior del partido de gobierno donde hubo un complot. «No me cabe la menor duda de que hubo un complot. Además hubieron traiciones y omisiones también», remarca.

En ese contexto, Mercado, confiesa que hoy el MAS sale de un grave error político, a través de una nueva camada de conductores del partido, orientada a que las heridas del pasado vayan cicatrizando con una propuesta de retoma del proceso de cambio.

P. ¿Desde cuándo usted es militante del MAS?.

J.M.: Yo empecé a militar en la izquierda boliviana cuando tenía 13 años. Desde entonces, ya llevo mas de 30 años en la izquierda y lo más cercano que encontré con el correr de los años fue el MAS, en cuyo partido soy parte desde el 2002, aproximadamente.

P. El MAS, luego de la crisis de octubre de 2019, ha quedado seriamente cuestionada. ¿Cómo es que buscan ahora rearticularse?.

J.M.: Fueron días realmente aciagos para el país y para nuestra gente, ni qué decir para nuestra militancia. A mas de uno le quemaron su casa, le pegaron y le humillaron. Muchos tuvimos que salir de nuestras casas y ponernos a buen recaudo, además tuvimos muertos; fue muy complicado.

Después de esa gran crisis, se abre un nuevo ciclo histórico para el MAS, y soy parte de ese nuevo ciclo.

Hoy somos un movimiento que retorna a sus orígenes, su ideología y sus principios iniciales que se habían desviado bastante en los últimos tiempos. En ese ámbito, iniciamos una reconstrucción de nuestro partido, que constituye el único que representa a los sectores populares y no hay en este momento que represente a ese bloque social.

P. ¿En esos 14 años se extravió ese proceso iniciado cuando llegaron al poder el 2006?.

J.M.: Yo siempre digo que la derecha y el imperio hicieron su trabajo. Los que siempre quisieron tumbar a Evo Morales desde el 2005, incluso antes que gane las elecciones, no se cansaron de conspirar. No se olvide que hubo una guerra económico, hubo un intento de un golpe cívico prefectural y finalmente tiene su derrotero con el golpe de Estado de octubre. Ellos hicieron su trabajo y finalmente lo lograron con su objetivo.

P. ¿Pero acaso no fue la persistencia de perpetuarse en el poder, lo que derivó en todo esto?

J.M.: Por su puesto. Hubo errores cometidos por el mismo liderazgo del MAS y sus actores. Uno de esos es por ejemplo que no se debió ir al referéndum del 21 de febrero. Es mas, si el referéndum dijo no, se debió, el MAS, aceptar ese resultado y no forzar la reelección. Y aún en esa situación, se siguió con el error de ir a consulta ante el Tribunal Constitucional en ir a otra reelección, en esas condiciones, dándoles el pretexto perfecto a las fuerzas reaccionarias.

P. Pero al interior del MAS se dieron cuenta de eso. ¿Porqué fue difícil revertir esa postura?

J.M.: Yo creo que no nos quisieron escuchar por una cúpula entorno al presidente de entonces, que nos relegó a los que buscábamos cambiar todo eso y que le hacía creer que ‘no salía el sol, sin él no existía’ (Evo Morales) lo que generó un divorcio entre la realidad del grupo gobernante.

P. ¿Se puede precisar quienes formaron parte de esa cúpula?

J.M.: Es de público conocimiento. Son todos los que estaban en las esferas del Palacio que tomaban decisiones y como también aquí en el departamento de Santa Cruz, cuando llegaba el presidente, no nos dejaban participar y o si participábamos no nos dejaban hablar. Lamentablemente Evo Morales, se dejó engatusar con esa gente y también nos impidió la llegada a él para decir lo mal que estábamos haciendo. Más aún cuando opciones habían a lo largo de ese proceso a partir del 21F, dado que no nos escucharon a los organizaciones sociales y el cerco que pusieron no nos dejó decir lo que correspondía.

P. ¿No cree que al interior de ese cerco hubo un complot?

J.M.: No me cabe la menor duda de que hubo un complot, hubieron omisiones y también traiciones. No es posible que muchos sabíamos que la policía se iba dar la vuelta, muchos sabíamos que los militares no iban a proteger la Constitución como correspondía. Y llama atención que los que comandaban la política y los que comandaba a la Policía y los Militares no hubieran conocido el tema. Entonces, dónde estaba inteligencia, la contrainteligencia. Por eso creo que hubieron omisiones y traiciones.

P. Ante esa situación, ¿cuán difícil resulta para el MAS para rearticularse?

J.M.: Yo pertenezco a una nueva camada de militantes en ese nuevo ciclo histórico del MAS, donde preferimos vayan cicatrizándose mejor. En los 14 años que han pasado, el MAS ha llevado adelante pasos importantes de transformación social del país. Ese rol que jugó tiene que seguir avanzado con un desarrollo con equidad social, la diversificación económica, resolver condiciones a nuestros jóvenes de hoy. Lo reafirmo todo eso frente a toda la campaña de desprestigio que nos hacen.

P. ¿Evo es el que comanda la campaña?

R. Evo Morales sigue siendo presidente del MAS y por lo tanto políticamente todavía hay una relación. En cambio en la campaña no está tocando mucho pito, ni debería tocarlo honestamente. Yo creo que Evo debe limitarse a ser jefe del MAS y del partido. La campaña tiene que ser hecha y las decisiones tienen que ser tomadas por los actores aquí en el país. Obviamente las consultas se tienen que hacer al jefe del partido.

P. Las encuestas los ponen en primer lugar. ¿Eso favorece a su campaña?

R. En realidad las encuestas muestran una fotografía de la tendencia. Nuestra fortaleza está en los sectores urbano populares y sectores campesinos, donde los encuestadores difícilmente llegan. Por eso estamos seguros que ya estamos pasando por encima del 40%, mientras nuestros oponentes que están en el gobierno están saqueando el país, con políticos que toda su vida fueron parte del gobierno.

Fuente: El Día