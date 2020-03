El mundo llora junto a Residente con la canción que desnuda su drama

Residente lanzó un nuevo tema en el que expone todos sus conflictos personales.

Lejos de Calle 13, Residente continúa con su carrera solista, pero esta vez su nuevo tema sorprendió a millones de personas en todo el mundo. No es una ritmo pegadizo ni bailable. Se trata de la obra autobiográfica de René Pérez, en la que el cantante expone toda su vida, sus conflictos, sus fracasos, y hasta un momento en el que intentó quitarse la vida.

«Es el tema más importante de mi vida a nivel personal» había escrito el artista los días previos al lanzamiento de la canción en sus redes sociales. La letra es una confesión profunda cargada de emoción y sentimientos, muchos de ellos oscuros. Residente vuelve a sus raíces con «René». Su infancia, sus amigos, su familia, su Puerto Rico, su herencia, su vida entera está representada en esta canción que ya conmovió al mundo entero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Una noche me sentía muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema», confesó el ex cantante de Calle 13.

El video que ya tiene más de 30 millones de reproducciones de YouTube generó emoción en el público, pero también en muchos artistas de renombre. Bad Bunny, Tito El Bambino, Karla Monroig, y Don Omar fueron algunos de los músicos que alabaron la nueva obra de Residente.

Fuente: Telefe