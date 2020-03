Fiscalía investigará al Alcalde de Trinidad acusado de no colaborar; éste dice que es injusto

La Fiscalía Departamental de Beni anució que abrirá una investigación contra el alcalde de Trinidad, Mario Suárez, acusado de no prestar colaboración en las tareas de lucha contra el coronavirus. La autoridad edil, en su defensa, sostuvo que el proceso es injusto, pero que tiene la conciencia tranquila.

El ministro Arturo Murillo fue quien pidió iniciar el proceso contra Suárez. La autoridad nacional informó que había pedido a la Fiscal Departamental que inicie las acciones respectivas porque Suárez no se presentó a una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia.

La fiscal departamental, Martha Mejía, indicó que se abrirá la investigación contra Suárez, debido a quejas de las fuerzas del orden debido a la falta de apoyo del municipio.

“El Ministerio Público va a iniciar una investigación de oficio, toda vez que tanto el Comandante del Ejército como el comandante de la Policía del departamento del Beni han informado de que no han recibido ninguna colaboración por parte del señor Alcalde”, indicó Mejía en declaraciones recogidas por la Palabra del Beni.

La fiscal acotó que en esta investigación se verificará lo sucedido y el porqué de la no ayuda del Alcalde y las razones por las cuales no asiste a las reuniones.

El alcalde Suárez llegó al lugar de la reunión después de las declaraciones del Ministro de Gobierno. Dijo que autoridades no le invitaron al encuentro y que no es “adivino” para saber cuándo son las reuniones.

“Ahora dicen que me van a procesar porque no estoy haciendo nada, yo creo que eso es injusto”, sostuvo.

Señaló que pudo hablar con la fiscal, pero ella le dijo que ahora deberá entregar los descargos a las acusaciones.

El Alcalde elegido por el MNR aseguró que está colaborando, incluso de manera personal. El Alcalde ya donó un sueldo para ayudar a familias que necesitan víveres.

“Estamos colaborando. Hay cosas también que no se entiende. No podemos sacar cheque ahorita porque nos han prohibido que trabajen. Estamos bregando para que la inspectoría nos dé permiso, necesitamos pagar a la gente porque la gente necesita recursos para poder alimentarse. Yo no sé la verdad que sí que sí ni me están tomando esto políticamente”, agregó.



Fuente: erbol.com.bo