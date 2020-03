Gobierno afirma que la producción y distribución de alimentos está garantizada

jueves, 19 de marzo de 2020 · 13:53

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de economía, José Luis Parada, aseguró este mediodía que la cadena productiva no se detendrá, por lo que la producción y la distribución de alimentos está garantizada. «Queremos pedirle a la población que no sobredemanden los productos, no se agolpen al comprar productos. El Gobierno está garantizando que la cadena productiva siga funcionando», sostuvo la autoridad. «Pedimos que en el tema de abastecimiento se manejen con racionalidad», agregó.

Al mismo tiempo, Parada señaló que casi el 90% de la producción de alimento se genera en el país, por lo que incluso con las limitaciones de horarios «se va a seguir abasteciendo a los mercados (…). Le pedimos a la población que se tome las cosas con calma. Sabemos que es un sacrificio muy grande, por lo tanto estamos buscando que la cadena productiva no se corte, pero que si se corte el virus», subrayó.

Sobre algunas críticas que califican a estas nuevas medidas económicas de discriminatorias, el ministro afirmó que “son integrales” y que “no se ha considerado solamente a un sector”.

La autoridad afirmó que el Bono Familia beneficia a más de un millón y medio de estudiantes, a quienes se considera “el grupo más vulnerable para el sector fiscal y de convenio”. “Consideramos que ahí se encuentran la mayor parte de familias de menores ingresos”, indicó.

En cuanto a la reprogramación de los créditos aseguró que están enfocados en “aquella clase media que tiene acceso a la banca” y defendió la decisión de suspender los pagos de capital únicamente durante dos meses, al considerar que “el coronavirus no va a ser eterno y conforme vayamos viendo la evolución vamos a ver qué medidas tomar”.

Pago de utilidades

Respecto al pago de las utilidades, Parada recalcó que se trata de “el impuesto más alto que recauda el gobierno y el monto más alto que pagan las empresas”. “Esa liquidez la pueden pagar un 50% en abril o hasta el 29 de mayo y el otro 50% en cuotas”, señaló el ministro.

En una nueva medida, se indicó que se reducirá el 30% del precio de la electricidad para la categoría domiciliaria, debido a que la cuarentena puede suponer un incremento en el uso de la electricidad. “Ahí se benefician a más de 2,5 millones de familias”, apuntó Parada, quien afirmó que en total son más de siete millones los beneficiarios. “No se puede conformar a todo el mundo, pero lo que estamos haciendo con estas medidas es básicamente beneficiar a estas siete millones de personas, que son las que de una manera u otra están sufriendo en este momento”, subrayó.

Personas de la tercera edad

El ministro detalló, en una entrevista con la Red Unitel, que las personas mayores de 60 años podrán acceder al cobro de la jubilación de forma domiciliaria, en caso de que no puedan aproximarse a una ventanilla. «Se está atendiendo a las personas de la tercera edad para evitar las aglomeraciones en los bancos», apuntó.

Al mismo tiempo indicó que el nuevo decreto permite el descargo de los profesionales independientes. «El servicio de impuestos nacionales hacía una presión exagerada no dejando compensar su gasto, entonces ahora, hasta diciembre, pueden compensar y presentar sus facturas», aclaró.

