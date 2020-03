Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el martes 10 de marzo

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Tendrás una actitud más cariñosa y complaciente con la persona que amas, le dedicarás más tiempo, su compañía será revitalizante para ti. Evita el desgaste innecesario. Tu número de la suerte para hoy es el 16.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Tu ánimo será de renovación, romperás con ataduras del pasado que te limitaban emocionalmente, tu cambio será notorio, las posibilidades de encontrar lo que buscas afectivamente aumentarán. Tendrás gran capacidad para materializar tus ideas, no te desconcentres. Tu número de la suerte para hoy es el 4.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Tendrás problemas de comunicación con tu pareja, no tomes decisiones apresuradas, escucha y te darás cuenta que estás malinterpretado su intención. Enfocarás toda tu energía a tu crecimiento económico. Tu número de la suerte para hoy es el 13.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Tu día sentimental estará lleno de altibajos, estarás sensible y ansiosa y tus reacciones serán a veces exageradas, pero las cosas no se saldrán de control gracias a tu paciencia. No te preocupes, tus malestares serán pasajeros. Tu número de la suerte para hoy es el 21.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Estarás más tranquila y enfocarás tus desacuerdos afectivos con madurez y serenidad, hablarás de lo que te molesta y también escucharás, tu relación mejorará mucho. Sabrás cual es el momento oportuno para hacer una fuerte inversión. Tu número de la suerte para hoy es el 2.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Estarás más abierta a la comunicación, te sentirás rodeada de gente agradable y positiva, hoy muchos se interesarán por ti, pero te tomarás tu tiempo antes de aceptar una propuesta sentimental. Necesitas administrar mejor tu dinero de lo contrario podrías tener pérdidas considerables. Tu número de la suerte para hoy es el 7.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Tu sensibilidad y romanticismo te ayudarán a crear un ambiente especial que utilizarás para conquistar y seducir, esa persona no se resistirá a tus encantos. Se presentarán algunos problemas laborales, evita ser impulsiva. Tu número de la suerte para hoy es el 17.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Recuperarás la confianza y superarás la inseguridad que te hacia dudar de la persona que amas, hoy tu relación amorosa volverá a darte alegrías. Tendrás ganas de conocer nuevas personas y te rodearás de gente importante. Tu número de la suerte para hoy es el 15.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Alguien muy cercano a ti te ayudará a tomar una decisión en asuntos sentimentales, hoy te sentirás segura de lo quieres en el amor y recuperarás la tranquilidad. Tu salud mejorará si te cuidas y evitas gastar energía en actividades sin importancia. Tu número de la suerte para hoy es el 20.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Excelente día afectivamente, estarás comunicativa, alegre y especialmente afectuosa, tendrás una sorpresa que hará que este día sea inolvidable. La ilusión con la que iniciarás un nuevo proyecto será la base para que alcances el éxito. Tu número de la suerte para hoy es el 5.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Una nueva ilusión ronda tu vida afectiva, la persona que conocerás hoy podría ser la que tanto esperas, pero si tomas las cosas con demasiada ligereza será solo un romance pasajero. Hoy logras saldar una deuda pendiente. Tu número de la suerte para hoy es el 9.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): La frialdad se acentuará en tu relación sentimental, las cosas no mejorarán a menos que pongas de tu parte, aprovecha que tu pareja se mostrará más asequible. Date un tiempo para descansar, evita el estrés. Tu número de la suerte para hoy es el 1.

Fuente: https://www.whatthegirl.com