Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el miércoles 25 de marzo

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Tendrás un día atareado, muchas cosas que dejaste pendiente ocuparán tu atención, lograrás cumplir con todos tus compromisos y responsabilidades gracias al apoyo y comprensión de la persona que quieres y de tu entorno laboral. Número de suerte, 14.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Estarás creativa y optimista, las cosas saldrán como lo has planeado, tu disciplina y organización te permitirán preparar tu encuentro con esa persona que cada día es más especial para ti. El aumento de trabajo no te asustará, hoy estarás muy empeñosa. Número de suerte, 7.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): El ambiente de compañerismo de tu entorno te animará y te preparará para la conversación que tienes con el ser amado, tu actitud conciliadora traerá nuevamente la armonía a tu vida sentimental. Tu tenacidad es una gran virtud y hoy la demostrarás. Número de suerte, 19.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Estarás sensible, te olvidarás de rencores y apoyarás a alguien que no fue sincero contigo, tu actitud impresionará a alguien que te admira en silencio, hoy te demostrará su interés. Desarrollarás proyectos a corto plazo con mucho éxito, bien por ti. Número de suerte, 13.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Contarás con más apoyo del que pensabas para tus asuntos pendientes, tu buen ánimo se reflejará en lo que hagas, sobre todo en la tolerancia que demostrarás con los errores de tu pareja. La dejadez de un compañero te traerá problemas, tómalo con calma. Número de suerte, 2.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Hoy algo importante sucederá, tu pareja te demostrará de muchas maneras cuanto te ama, te emocionarás con su nueva actitud y no dudarás en retribuirlo de la misma manera. Día de enriquecedoras experiencias en lo laboral, tratar con gente que no se impacienta con tus errores te enseñará a retribuir lo que recibes. Número de suerte, 15.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Alguien con quien trabajarás estrechamente despertará emociones nuevas en ti, esa persona ocupará un espacio especial en tu vida. Orden y organización serán la clave de tu éxito, tendrás importantes logros. Número de suerte, 11.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Este será un día de celebraciones y buenos momentos en la relación de pareja, el amor te dará muchas satisfacciones. Recibirás una excelente noticia sobre un ascenso o bonificación especial. Número de suerte, 2.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Hoy tu tiempo y entusiasmo lo dirigirás hacia alguien que te interesa, la apoyarás y demostrará su agradecimiento con una invitación que aceptarás. Estarás con muchas ideas en la cabeza, pero no podrás trabajar en ellas porque habrá mucho movimiento. Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Hoy te esforzarás por arreglar al máximo tu apariencia personal y llegarás tarde al compromiso que tienes con tu pareja, tus explicaciones terminarán con su molestia. En lo laboral te costará pero tendrás que reconocer que los retrasos en tu trabajo se deben a tu descuido. Número de suerte, 9.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Circunstancias inesperadas traerán cambios a tu vida amorosa, hoy conversarás con alguien a quien no prestabas mucha atención, sus ideas originales y su poder de seducción te deslumbrarán y otro interés nacerá en ti. Tu trabajo se desarrollará sin novedades. Número de suerte, 6.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Tu sensibilidad estará a flor de piel, y aunque al finalizar el día estarás cansado te sentirás bien, sobre todo porque el amor del ser amado te hará sentir renovada. Económicamente las cosas mejorarán. Número de suerte, 19.

Fuente: www.whatthegirl.com