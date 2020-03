Internos del penal de San Pedro en cuarentena: «Dios quiera que podamos sobrevivir»

«Dios quiera que podamos sobrevivir». Es el sentimiento de los privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz, que señalan que si no mueren por el coronavirus será por la falta de alimentos, en la cuarentena que vienen cumpliendo para evitar la infección y propagación del virus en el recinto penitenciario.

Los internos denunciaron la reducción a la mitad de la cantidad de comida que reciben cada día, la mínima distribución de insumos de sanidad para reducir el contagio, la ausencia del personal médico y el incumplimiento de las medidas sanitarias de parte de los policías ue hacen el conteo de los presos sin barbijos ni guantes.

El director de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva, dijo al respecto que la cantidad de alimentos se garantiza, al igual que los insumos médicos y las medidas preventivas de parte del personal policial.

«Aquí hay un solo barbijo y una botella de gel por sección, y la comida cada vez peor, la mayoría de los días es sopa de arroz o de cualquier cosa», dijo a ANF un interno que prefirió mantener su nombre en reserva.

San Pedro cuenta con más de 3.000 internos y el hacinamiento supera el 400 por ciento. El recinto es conocido por tener la mayor cantidad de muertes por enfermedades.

De las distintas secciones, los internos señalaron que la comida es por lo general sopa de huesos con verdura o de patas de pollo, como fue la ración del domingo. Y a esto se suma que la cantidad bajó a un cucharon y hasta sólo medio cucharon de sopa; pese a esa reducción, muchos internos se quedan sin comer.

En las mañanas pasa lo propio con el desayuno: el pan y el té no alcanzan para todos, señalaron. Los internos que se quedan sin alimentos no tienen a quién reclamar. Las tiendas del penal están vacías. La situación se agrava porque los internos ya no tienen el apoyo de sus familiares. Las visitas fueron suspendidas por la cuarentena. Un 60 por ciento de reclusos se apoyaba en sus familias.

Antes, muchos internos evitaban la comida preparada por los propios presos en la zona de castigo la Cocina, porque les causaba fuertes dolores de estómago. La preparación es dudosa, tanto en la higiene como en la nutrición. Por ahora es su única opción, pero algunos reclusos todavía cuentan con insumos para cocinar en sus celdas.

El director de Régimen Penitenciario dijo al respecto que las proveedoras de San Pedro garantizan el aprovisionamiento de alimentos como pan, verduras, frutas y carne para los internos.

Sobre la alimentación, «hemos averiguado que es normal, no se ha disminuido en cantidad ni en calidad; los proveedores llevan (al penal) y lo que ellos (los internos) hacen es una olla común, ellos se cocinan al interior del penal y son ellos quienes manejan sus recursos».

Indicó que conversó con los delgados y les recomendó que haya una coordinación, y «mucho más todavía en este tema de la emergencia que estamos (por el Covid-19) hasta el 15 de abril».

La autoridad enfatizó que, de no ser así, iniciará las averiguaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

Los internos también expresaron su temor por la rotación policial que, al momento de hacer el conteo o lista de los presos, lo hacen sin ninguna medida de seguridad. Señalan que si llega el coronavirus al penal será sólo por los efectivos.

«El peligro son los cambios de turnos y los policías que pasan lista a las 07:00 y a las 17:30, cada día por medio. Son 18 policías que vienen de sus casas a través de las calles y no toman las medidas de salud, muchas veces ni barbijos tienen», refirió uno de los internos.

Agregaron que en las secciones hay muchos internos con tos y resfríos y no hay medicamentos ni la cantidad suficiente de barbijos, que ellos tuvieron que comprar. A esto se suma que las secciones no tienen detergente, lavandina ni alcohol para sanitizar los recintos.

«Tampoco ya tenemos implementos de aseo, falta detergente, champú, jaboncillos. Aquí nadie conoce alcohol en gel ni lavandina para desinfectar», señaló otro recluso.

«Existe una inconformidad general en la población penitenciaria, la mayoría está desesperada y con mucho miedo, miedo del virus y por la falta de alimentos, acá se sobrevive, muchos temen que se genere saqueos y vandalismo al interior del penal», refirió uno más.

Señalaron que los profesionales médicos han delegado esa responsabilidad a los internos que tienen conocimiento en salud, y ellos sólo van por algunos días. Remarcaron que no hay medicamento para los enfermos.

El coronel Clemente Silva manifestó al respecto que toda persona que ingresa a un recinto penitenciario, administrativo o de seguridad, «lo tiene que hacer con equipos de bioseguridad: el barbijo mínimamente y mantener las distancias».

Remarcó que en los recintos penitenciarios hay un médico que es parte del equipo multidisciplinario y «lo que me informan es que tenemos medicamentos como diclofenaco, es lo más importante, y también insumos como alcohol, yodo para el tema de los primeros auxilios».

Silva indicó que, a nivel nacional, ni de La Paz ha tenido «alguna queja verbal o escrita» al respecto, pero aclaró que ha ordenado al equipo multidisciplinario que sigan trabajando los médicos, «precisamente por el estado de emergencia nacional que estamos viviendo».

«Se ha ordenado que los médicos estén permanentemente; primero en los recintos penitenciarios, y segundo siempre estén con los celulares prendidos en caso de que se les necesite», apuntó.