Julia Roberts reveló sus 5 secretos para lucir más joven

Nominada a cuatro Premios de la Academia y ganadora del Premio a Mejor Actriz por su actuación en “Erin Brockovich” (2000), reveló que el segundo secreto es que se va a la cama siempre con la cara limpia. Ella asegura que, si bien parece una tontería, muchas personas se saltan ese paso para mantener la higiene facial. No olvidar hidratarse es otro consejo de la actriz de Georgia. “Necesito tener la cara hidratada, me centro mucho en ella”, confesó a la revista Allure. El cuarto consejo que reveló Roberts es mantener una rutina de belleza mínima pero constante. “En un día normal simplemente me cepillo los dientes, me lavo la cara y me doy protector solar”, señaló. “Soy una madre ocupada, a veces doy crema del sol solo a mis hijos y al salir a la calle me quemo la nariz. Me esfuerzo mucho para cuidarme en ese sentido”.