La cuarentena no frena la vigilia en La Rinconada

Paz Monasterios / La Paz

Hoy se cumplen tres meses desde el incidente en la residencia de México entre vecinos y fuerzas de seguridad españolas. Tres meses en los que las autoridades diplomáticas de los tres países intercambiaron reproches y explicaciones, sin que termine de quedar claro lo que ocurrió ese 27 de diciembre.

Aún así, las fuerzas juveniles de la Alianza Nacional se mantienen hasta el día de hoy acampando a las afueras de la embajada, pese a la cuarentena, para controlar que el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no salga del país. “Nosotros lo vemos como algo necesario, porque si nosotros nos rendimos, la resistencia cae”, afirmó Jules, fundador de Lucha por Bolivia, uno de los organismos que forman parte de la vigilia.

De acuerdo a la medidas de prevención dictadas por el Gobierno central para limitar la propagación del coronavirus en Bolivia, los residentes del país solo pueden salir de sus domicilios por razones de salud, seguridad o para abastecerse de alimentos en días y horarios específicos. Pero los jóvenes de la vigilia no se mueven de sus puestos. “Están haciendo cuarentena en las carpas y no se van a mover de ahí (…) ya es como su casa”, explicó Jules.

Los primeros días llegaban a ser 70 personas que se distribuían los turnos de todo el día, pero ahora se mantienen entre cinco y seis carpas que albergan a poco más de una docena de personas. “La rutina fue cambiando desde el primer día hasta ahora, pero el objetivo no, que es no dejar escapar a las personas que están asiladas ahí”, resaltó Jenni, una de las jóvenes que participó de la vigilia durante más de dos meses. “Gracias a Dios los policías que están de servicio en la entrada a la urbanización no nos molestaron para levantarla. Lo que sí nos.hablaron para que tengamos los cuidados respectivos para no infectarnos con el COVID-19”, detalló.

Jenni actualmente se encuentra haciendo cuarentena en su domicilio, pero es una de las encargadas de reunir comida e insumos para los que se mantienen en la vigilia. “Es el cariño de la poblacion que cree en la lucha que estamos haciendo estando ahí”, comentó la joven. “Todo lo que llega se lo coloca en la carpa de acopio o cocina para que sea.utilizado por cualquiera de los que quedan”, indicó.

El hecho de que haya disminuido la afluencia de voluntarios, sin embargo, no significa que hayan cesado toda actividad. De hecho, algunos miembros de Lucha por Bolivia La Paz, que ya no asisten a la vigilia, se están dedicando a recaudar fondos y repartir insumos médicos en varios departamentos del país.

En total ya se han entregado 1200 barbijos a albergues, 800 a la población de La Paz y 400 a los ciudadanos de El Alto. En los próximos días tienen previsto lanzar una campaña nacional para suministrar a fuerzas de seguridad y personal médico. “Ellos nos han resguardado y nos han dado mucho apoyo en los tiempos de conflicto y queremos retribuir ese apoyo”, conluye Jules.

