La Paz: Sensor alertó filtración días antes del deslizamiento

Sociedad

domingo, 08 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los primeros días de febrero, cerca de la estación de la línea Morada en Faro Murillo, el sensor de una de las torres detectó la presencia de agua en el suelo. La alerta fue dada, sin embargo no se pudo evitar el deslizamiento.

“Empezamos a ver una anomalía, afloramiento a ciertos niveles del talud. Era algo preocupante porque el comportamiento del suelo hasta ese momento no era así”, narró el gerente de Desarrollo de Proyectos de la estatal, Iván Revollo.

Si bien el evento no afectó a la infraestructura del teleférico, la empresa reconoce que las condiciones del suelo cambiaron en comparación con los estudios previos a la construcción. El origen de las aguas detectadas aún es investigado.

“En el caso de Faro Murillo son factores externos, no son temas naturales. Esas aguas no aparecieron por un cauce natural, sino que pueden obedecer a un mal funcionamiento de un sistema de alcantarillado sanitario, pluvial. Todavía no lo sabemos”, comentó la ingeniera Gloria Isla, jefa del Departamento de Inversión de Mi Teleférico.

Aclaró que la zona de Faro Murillo no es de riesgo, según el mapa técnico. “En estos casos es necesario hacer estos planes de contingencia. En el resto de las estructuras, hubo desde el inicio una previsión”, dijo.

A solicitud del Ministerio de Obras Públicas, se elaboró un plan de emergencia para captar las aguas que surgieron en el talud. El trabajo será coordinado entre los gobiernos municipales de El Alto y La Paz, Mi Teleférico y Epsas. La inversión asciende a 1,4 millones de dólares.

Epsas verificó las instalaciones de agua potable y colectores de alcantarillado e hizo un trabajo de detección de fugas. “Luego, hicimos un corte general del suministro en toda la zona para verificar si con ello continuaba o bajaba el flujo de agua en el talud. Se demostró que no hay una alteración que venga de la red”, dijo el interventor de Epsas, Alberto Chávez. Las investigaciones continúan.

Obras de control

Captación Después de la inspección que realizó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en la torre de Mi Teleférico que está próxima a la estación de Faro Murillo, la Secretaría de Riesgos realizó labores de captación de aguas en 14 de 15 viviendas. Ahí las casas fueron desalojadas.

Después de la inspección que realizó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en la torre de Mi Teleférico que está próxima a la estación de Faro Murillo, la Secretaría de Riesgos realizó labores de captación de aguas en 14 de 15 viviendas. Ahí las casas fueron desalojadas. Necesidad La Alcaldía de La Paz se reunirá con representantes del Gobierno, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, Mi Teleférico y el Gobierno Municipal de El Alto para llevar a cabo un conjunto de obras de manera integral para dar estabilidad al área.

La Alcaldía de La Paz se reunirá con representantes del Gobierno, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, Mi Teleférico y el Gobierno Municipal de El Alto para llevar a cabo un conjunto de obras de manera integral para dar estabilidad al área. Realineamiento Este sector es el límite entre La Paz y El Alto. Por eso las cuatro entidades hacen los esfuerzos para financiar las obras. El Gobierno comprometió apoyo para acabar este trabajo lo más pronto posible. Esto involucra realinear una vía afectada.

Este sector es el límite entre La Paz y El Alto. Por eso las cuatro entidades hacen los esfuerzos para financiar las obras. El Gobierno comprometió apoyo para acabar este trabajo lo más pronto posible. Esto involucra realinear una vía afectada. Obras La perforación de pozos cerca de la estación de la línea Morada ya comenzó. Se conducirán las filtraciones a galería para derivarlas y bombearlas en un área segura.

La perforación de pozos cerca de la estación de la línea Morada ya comenzó. Se conducirán las filtraciones a galería para derivarlas y bombearlas en un área segura. Presupuesto El plan tendrá un costo de 1,4 millones de dólares. La mitad será financiada por el Gobierno. Un 10% por la Alcaldía de La Paz, 10% por la Alcaldía de la ciudad de El Alto, 10% Mi Teleférico y 10% Epsas.

Fuente: paginasiete.bo