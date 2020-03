Las indignantes fotos de la improvisación contra el coronavirus: equipan a doctores con guantes de limpieza y caretas para albañil

«Como no llegó en un cuadro avanzado de neumonía, ahorita nada más con una mascarilla de oxigenación, con eso se mantuvo. Pero las medidas, como el traje de astronauta blanco, no se tienen. Si llega un caso grave, empecemos con la ventilación mecánica, no tenemos suficientes ventiladores. Nosotros ni siquiera cubrimos el abasto real de medicamentos de nuestros pacientes», agregó otro médico.