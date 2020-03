López anuncia que se «blindará» fronteras y advierte a «irresponsables» que no intenten ingresar

Debido a la prevención contra el coronavirus, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseveró este lunes que se “blindará” las fronteras, cerrándolas incluso para bolivianos que pretenden regresar al país, por lo cual advirtió a personas que calificó de “irresponsables” que no intenten ingresar a Bolivia a través de las “brechas” en el sector limítrofe.

“En esos 6 millones de kilómetros cuadrados (de frontera) hay brechas, hay quebradas, hay lugares inhóspitos, por donde algunos compatriotas irresponsables, porque no hay otra palabra, quieren ingresar al país. No lo hagan. No lo hagan, vamos a hacer todos los esfuerzos juntamente también con la Policía Nacional para resguardar y blindar nuestro país”, dijo López.

El Ministro hizo esa declaración en la frontera con Chile, a donde asistió en persona para comunicar la decisión del Gobierno de hacer cumplir al 100% el cierre de fronteras, incluso para bolivianos.

El Gobierno tomó esa decisión a pesar de que 150 bolivianos están varados en Huara, Chile, a la espera de que se los pueda repatriar.

El ministro López señaló que Bolivia no tiene condiciones para tener a los repatriados en refugios de cuarentena, y que tampoco se confía en que los mismos vayan a cumplir con el aislamiento voluntario, por lo cual se convierten en un peligro para la sociedad.

“Se va a cumplir, se va a brindar el país cerrando las fronteras como corresponde al 100%. Vamos a cuidar la vida de la gran mayoría de todos los bolivianos”, dijo la autoridad, a tiempo de señalar que también las Fuerzas Armadas reforzarán el control.

Indicó, sin embargo, en la frontera con Chile se entregará víveres, colchones o “lo que fuere todo”, para que a los compatriotas no les falte por lo menos lo esencial.

Pide reciprocidad

El Director de Migración, Marcel Rivas, pidió a los países limítrofes que, así como Bolivia protege a los ciudadanos extranjeros que están en su territorio, actuen con reciprocidad hacia los bolivianos.

Así como en Bolivia nosotros protegemos, les damos seguridad, les damos salud a chilenos, argentinos y brasileros, pedimos en reciprocidad que también precautelar la seguridad la salud de nuestros compatriotas en Chile, en Argentina y en Brasil”, solicitó.



