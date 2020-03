Los actores y actrices que comenzaron en el cine XXX hasta llegar a Hollywood

El experto en artes marciales es una leyenda absoluta en todo el mundo. Pero antes de la popularidad y los millones, el actor hizo sus pinitos en la industria del porno, protagonizando en 1975 una película titulada All in the family (Todo queda en familia) bajo las órdenes de Mu Zhu.

Si bien esta producción, calificada como comedia porno, filmada en Hong Kong no es exactamente vanguardista en términos de trama o pornografía, Chan no está avergonzado al respecto.»Tenía que hacer todo lo posible para ganarme la vida, y no creo que sea un gran problema», se defiende cuando es consultado sobre dicho filme. “Las películas pornos en ese momento era más conservadoras que las películas actuales».