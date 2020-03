Manuel Terán, el as del lanzamiento de martillo

Manuel Alejandro Terán Aiza (10 de diciembre de 1989)ostenta actualmente el récord nacional de lanzamiento de martillo, que es su especialidad. Ocupó el quinto puesto en los Juegos Sudamericanos 2018 que se realizaron en Cochabamba y el octavo lugar en el Sudamericano del año pasado en Lima, Perú. Su principal objetivo actualmente es participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, a realizarse del 24 de julio al 9 de agosto de este año, y en el torneo continental del próximo año, si tiene los recursos económicos necesarios o cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, pero lo que más necesita actualmente es un entrenador especializado en lanzamientos.

—¿A qué edad comenzó a practicar el deporte base?

—Incursioné en el atletismo a los 18 años (2008) gracias a mi participación en un torneo intercolegial en el que lancé por primera vez el martillo y la bala, y ahí fue mi primer contacto con las pruebas de campo, desconocidas para mí; pero sabía que era el deporte que quería practicar para toda la vida. Lamentablemente, no existen entrenadores especializados, ya que son pruebas que no tienen una masiva participación, y uno lanza como puede, siendo una disciplina más compleja de lo que parece y con grandes probabilidades de sufrir lesiones si no se hacen bien las cosas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

—¿Quién fue su primer técnico?

—Empecé trabajando bajo la dirección de Manuel Abal, que me enseñó a desarrollar la fuerza física de manera más eficiente. Aprendí algo con entrenadores de pruebas de fondo y velocidad, ya que eso predomina más nuestro entorno.

Posteriormente comencé a practicar con otro atleta, Jorge Dueñas, quien me compartió todos sus conocimientos sobre lanzamientos que había adquirido por medio de la práctica.

—¿Cómo superó el problema?

—Aprendí casi en un 90 por ciento de los videos que veía en internet y probando muchas cosas, de esa manera pude mejorar poco a poco mi nivel técnico.

—¿Cuál fue su primer título?

—Me consagré tricampeón nacional en la categoría sub-23, ganando desde 2012, tres años consecutivos en la pruebas de lanzamiento de martillo, disco y bala.

Después pasé a la categoría mayores y mejoré mi nivel, ya que era complicado competir con lanzadores que eran más fuertes, después logré la ayuda de un entrenador y recordista nacional en salto largo, Ramiro Villarroel, con el que aprendí a sacar más fuerza y a tener un cariño especial a otras disciplinas. Pero sí debo agradecer que existían los ambientes para practicar lanzamientos y el material que la asociación de atletismo me brinda.

En 2016, pasé a formar parte del club Ciclón, que dirigía Luis Daniel Valenzuela. Tal vez él fue el entrenador que mas a dado por sus atletas, y por ello, éstos son los mejores, ya que la mayoría conformamos las selecciones locales y nacionales.

—¿Cuánto tiempo practica?

—Entreno de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:00; los sábados, de 11:00 a 13:00 en la pista auxiliar del Capriles.

—¿Qué reconocimientos ha recibido?

—El principal fue el premio Kanata como mejor atleta que me concedió el Sedede el año pasado, y los que recibí ganando en las diferentes competencias.

APUNTE

Su campaña

“He logrado muchos títulos nacionales, casi siempre he sido campeón en estos últimos 11 años, inclinándome más al lanzamiento de martillo, en el que logré romper el récord nacional de 50,88 m a 51,70 m, en Yue Yan, China, al formar parte del programa de ayuda de julio a octubre de 2017, ya que contaba con el apoyo del especialista Cho Cibao, y así mejoré mi nivel y batí el récord en tres oportunidades” señaló Terán.

El atleta participó en los nacionales de atletismo (bala, disco, martillo) y Grand Prix Sudamericano de atletismo (bala y disco) realizados en Bolivia desde 2009 hasta ahora, y el primer Meeting Indoor 2020 en lanzamiento de bala que se realizó en Cochabamba.

“Participé en los Juegos Sudamericanos del año pasado en Lima, Perú, y me clasifiqué en el octavo puesto con un registró de 53,50 (logré el actual récord nacional a mis 29 años)”, puntualizó.