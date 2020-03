Masistas aprovechan emergencia sanitaria

Politizan la tragedia.

Mientras todo el país está buscando unidad, en torno al problema y las políticas estatales, el Movimiento al Socialismo lo que hace es privilegiar sus objetivos políticos, según Carlos Cordero

Las declaraciones de la presidenta del senado boliviano, Eva Copa, el proceder del candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora y los conceptos que lanza a la prensa internacional el jefe de campaña, Evo Morales, con relación a la campaña electoral masista y la crisis sanitaria por la presencia del covid19 en el país, pertenecen a una necesidad de continuar estando vigentes ante la crisis por la que atraviesa el ex partido en función de gobierno.

Los llamados de la senadora Copa a sectores claramente afines al MAS a acatar las disposiciones del gobierno para que se cumpla con la cuarentena de 14 días y detener la propagación del coronavirus son una señal de querer buscar protagonismo. En las últimas horas la asambleísta también pedía al Poder Ejecutivo incrementar las campañas de concientización en medios de comunicación para que la población tome conocimiento de la importancia de obedecer las disposiciones, indicando que se debe descartar la posibilidad del estado de excepción.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Amenazando no vamos a conseguir nada” manifestaba quien a inicios de este mismo mes “sugería” que algunas figuras políticas y autoridades no deberían ingresar a la ciudad de El Alto por su seguridad.

Para el analista político, Carlos Cordero, estas actitudes tienen la finalidad de desordenar el escenario político “mientras todo el país está buscando unidad, en torno al problema y las políticas estatales, el Movimiento al Socialismo lo que hace es eso, siempre privilegiar sus objetivos políticos” indicó, puntualizando que es un partido que se encuentra en crisis y en este momento a lo que apuntan es solamente a mejorar su posición en el ámbito electoral.

Otro matiz del actuar del masismo son las palabras vertidas por Evo Morales a la prensa internacional y los constantes pedidos del candidato Luis Arce Catacora para que el Gobierno gestione ayuda de Cuba y China, son una muestra de que el Movimiento al Socialismo (MAS) usa la emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus en Bolivia con fines políticos y manipula peligrosamente a su militancia para intentar crear convulsiones sociales en El Alto, el Chapare y otras regiones.

Cordero señala que estas acciones corresponden a la necesidad de estar vigentes y llamar la atención “es preferible que hablen mal, pero que hablen” aprovechan para decir que en otras circunstancias (con ellos en el gobierno) estas situaciones no estarían en la forma en la que se encuentran, y es un proceder cuestionable pues se hace política en un momento delicado para el país.

Similares consideraciones merecen las declaraciones de Evo Morales en una entrevista con el periódico France 24, en la que el ex presidente minimizara la peligrosidad de la pandemia del Covid19 e indicara que el día de las elecciones no se generan grandes aglomeraciones de personas, sugiriendo claramente que el proceso eleccionario debe continuar a pesar del momento por el que atraviesa, no solo Bolivia, si no el mundo entero.

Para el analista estas actitudes y declaraciones se presentan porque el MAS como partido se encuentra en crisis y porque con la presente coyuntura y la postergación del calendario electoral más tiempo se encuentran alejados del poder lo que les impide librarse del shock en el que ingresaron desde octubre y noviembre del año pasado. “antes estábamos empachados, todos los días estábamos con Evo Morales, Álvaro García, los ministros en los medios, hoy día estamos desintoxicados del MAS, pero ellos como están cada vez más lejos del poder, se debilitan más” es por eso que apuran la realización de las elecciones pues el porcentaje del que gozan, disminuye día que pasa.

Como recomendación, Cordero finalizó señalando que: «El mejor antídoto contra el MAS en estos tiempos del coronavirus, es ignorarlos».

Fuente: El Diario