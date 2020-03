¿Miente el Ministro de Educación?

domingo, 01 de marzo de 2020 · 00:00

Ramiro Cuentas D.

Ex Director de Educación Secundaria

En una entrevista con el periodista John Arandia, Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, afirma que en el “modelo de la ley 070 Avelino Siñani , en primaria no había aplazo, ese era el punto”. ¡Mentira! El sistema de evaluación, componente curricular en el modelo educativo sociocomunitario productivo, está regido por el reglamento de evaluación del desarrollo curricular aprobado mediante resolución ministerial No. 143/2013, el artículo 24 del capítulo VI.

De la promoción expresa: “En educación primaria comunitaria vocacional se establece la promoción del año de escolaridad habiendo cumplido estricta y obligatoriamente todas las actividades programadas en el plan de estudios de los campos y áreas de saberes y conocimientos en los bimestres correspondientes mediante el seguimiento, apoyo y acompañamiento de la o el maestro a las y los estudiantes según valoraciones cualitativa y cuantitativa con base a la formación integral y el logro de resultados y productos planteaos en los objetivos holísticos”.

Como se puede advertir, el reglamento de evaluación del desarrollo curricular en ninguna parte del artículo enunciado establece que “en primaria no hay aplazo”, más al contrario, obliga a que la promoción se dé al cumplimiento de todas las actividades programadas en el plan de estudios de los campos y áreas de saberes y conocimientos.

Entonces, ¿desconocimiento, intencionalidad política, torpeza, ingenuidad o inocencia de la autoridad educativa?

Además, a lo largo de la entrevista afirma que en Bolivia no se ha resuelto plenamente el problema que se llama sistema de evaluación, y como da muestras de desconocimiento de las normativas específicas de la Ley de la Educación No. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” ignora que el reglamento de evaluación de desarrollo curricular es el documento más serio y responsable en este tema, pues en el diagnóstico, análisis y elaboración participaron de jornadas interinstitucionales, todos los actores del hecho educativo: maestras y maestros del área urbana y rural, directores, padres de familia, organizaciones sociales indígena originarias campesinas, representantes de la educación privada -ANDECOP-, iglesias y estudiantes de secundaria consensuando la normativa de evaluación que responde a la inquietud de la autoridad educativa ¿qué evaluar?

¿Qué se evalúa?

En el artículo 3 del Capítulo I De las normas generales en el Título I se establece que se evalúa la formación integral y holística de las y los estudiantes además de la aplicación de metodologías de maestras y maestros en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo.

¿Para qué evaluar?

Para identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos educativos a partir de la comprensión, reflexión y el diálogo y tomar decisiones mediante acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas orientando y reorientando oportunamente la práctica pedagógica. Además de ser: holística, científica, dialógica y reflexiva, orientadora, flexible, permanente, transparente y cualitativa y cuantitativa.

¿Quiénes evalúan?

La responsabilidad de la evaluación está en directores, maestras y maestros, comisión técnico pedagógica, estudiantes y madre, padre de familia o tutores, es decir, la comunidad educativa y cada actor con sus responsabilidades asignadas en el proceso educativo.



¿A quiénes se evalúa?

A los estudiantes, quienes deben recibir el apoyo técnico técnico-pedagógico de maestros, dirección de la Unidad Educativa y la comisión técnico pedagógica y el acompañamiento de madres, padres de familia responsablemente para superar las dificultades detectadas en los procesos de aprendizaje, previendo la repetición del año de escolaridad.

En el modelo educativo sociocomunitario productivo la evaluación no solo asigna calificación o nota a los estudiantes sino es proceso de formación integral y participativo que con medidas de presión y administrativas se elimina la autoevaluación, que es el proceso de valoración cualitativa y cuantitativa que realiza cada estudiante respecto de su desempeño, aprovechamiento o logros y dificultades durante el desarrollo curricular.

Con la autoevaluación cada estudiante asume su responsabilidad, honestidad y disciplina, valores que contribuyen al desarrollo de personalidad para asumir responsabilidades sociales.

¿Cuándo se evalúa?

Se evalúa de manera permanente y continua sin que esto signifique que la evaluación sustituye al desarrollo curricular tiene su tiempo y espacio en la planificación ahora trimestral del calendario escolar.

¿Con qué se evalúa?

Para la evaluación se aplican instrumentos de evaluación como pruebas escritas, orales, trabajos de información, prácticos, prácticas de laboratorio, láminas, gráficos y producción de materiales audiovisuales, periódicos murales y otros.

Entonces, el Ministro de Educación miente y desinforma a la sociedad con falacias ajenas al modelo educativo sociocomunitario productivo y con razón los padres de familia manifiestan su preocupación por cuanto la nueva evaluación retorna a su carácter punitivo, selectivo y discriminador del siglo pasado, y en el modelo sociocomunitario sí había retención en primaria en los años de escolaridad correspondiente pero no era el objetivo del proceso de evaluación. Pero, sobre todo, la educación como derecho, y no más como servicio.

Postdata

La corrupción denunciada en el Ministerio de Educación en la que se vio envuelta la exviceministra de Educación Alternativa y Especial debe ser motivo de una intervención del Ministerio Público pues como se revela en los medios de comunicación social, la cobradora de comisiones, segunda autoridad en jerarquía en educación, no tenía el perfil ni la pertinencia para desempeñar el cargo de viceministra de Educación Alternativa y Especial, es decir ni título ni experiencia, por lo que corresponde una investigación a la exministra de Educación, quien posesionó a una exfuncionaria del Centro de Faeneo del gobierno Municipal de La Paz -¿factura política?- para establecer responsabilidades así como no está libre de culpa el actual Ministro de Educación quien debió revisar los planes operativos de sus colaboradores inmediatos y no “sorprenderse” con secretaria sin formación pertinente en el Viceministerio, y tendrá que revisar de sus colaboradores inmediatos para no encontrarse con otras “sorpresas” de autoridades sin pertinencia en direcciones del Ministerio de Educación, y sí salvar su responsabilidad de autoridad máxima ejecutiva.

