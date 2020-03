Ministro Rojo dice que nunca estuvo mal de salud y se aisló solo por responsabilidad

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, informó anoche que nunca estuvo enfermo y su aislamiento se debió únicamente a un tema de responsabilidad, en medio de la actual emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

«Nunca estuve mal de salud, siempre estuve muy bien de salud y nunca estuve contagiado, pero sí lo hice por responsabilidad, porque además de ciudadano soy una autoridad y uno tiene que ser responsable, (tenemos que) dar el ejemplo que cuando sale una disposición (…) uno no tiene que salir a ningún lado, tiene que proteger a su familia y a todos los ciudadanos», dijo en entrevista con el programa televisivo «Que No Me Pierda».

La pasada jornada, mediante un comunicado institucional, se dio a conocer que Rojo concluyó su periodo de aislamiento preventivo tras dar negativo a su segunda prueba del coronavirus.

«Después de la segunda prueba del COVID-19, durante el último día de su aislamiento voluntario, el Ministro de Desarrollo Productivo está listo para coordinar de forma presencial las acciones contra la pandemia en Santa Cruz como Delegado Presidencial para el departamento», cita el documento.

Fuente: https://www1.abi.bo/abi_/

