Murillo a Evo: «No mienta a su gente para generar conflictos, el coronavirus no es un invento»

LA PAZ |

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mandó un mensaje al expresidente Evo Morales en el que le pidió «dejar de mentir a su gente» para «generar conflictos» y le recordó que el coronavirus no es un «invento gringo ni de nuestro Gobierno».

Le pido a @evoespueblo No haga ahora lo que hizo en noviembre. No mienta a su gente para generar conflictos. El virus no es un invento gringo ni de nuestro gobierno. En Argentina también hay cuarentena. Sr Morales, esta vez sea responsable, hablamos de la salud de toda Bolivia.

— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) March 22, 2020

