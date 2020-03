Sentencian a seis años al asesino de Abigail Quintana

Sociedad

En menos de dos horas, la juez Ninfa Sillerico, determinó sentenciar hoy a seis años de cárcel Tadeo T.T., feminicida de Abigail Quintana. El menor tiene 17 años por lo que deberá cumplir su condena en el Centro Diagnóstico Terapia Varones.

La familia protestó después de la sentencia señalando que aunque el autor del crimen tenía 16 años cuando lo cometió, el 7 de junio de 2019, debería recibir los 30 años de condena por el feminicidio de la joven.

“Me siento triste porque yo quería los 30 años para este asesino. No es fácil perder una hija, era mi única hija; pero no me han dejado hablar ahí adentro mucho”, indicó la madre de la víctima, Judith Quintana, a Unitel.

El asesino confeso se acogió a su derecho al silencio durante la audiencia del juicio oral.

Por su parte, la abogada querellante, Paola Barriga detalló que Tadeo con 16 años y en pleno uso de sus facultades mentales citó a Abigail a su domicilio con la finalidad de vejarla sexualmente, en el intento de cometer su objetivo le dio más de 25 puñaladas.

Según el informe forense la joven murió a causa de un golpe certero en la cabeza y fue escondida en una fosa. Cuando su familia, que se movilizó para buscarla de forma independiente, la encontró su rostro estaba irreconocible.

“La Ley 348 establece una pena única de 30 años sin derecho a indulto, pero por la minoría de edad, la aplicabilidad de las normas y tratados internacionales, hoy día lo han condenado a seis años ( ). La justicia debe tomar cartas en el asunto no puede ser que menores de edad sigan asesinando y sigan violando, y porque la ley les da impunidad tengamos este tipo de sentencias nefastas”, indicó Barriga a los medios.

La abogada hizo un llamado al Legislativo para que se modifiquen en Código Penal y que un autor de feminicidio cumpla la pena establecida en la Ley 348 aunque sea menor de edad.

