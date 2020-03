Toro: Si hay que patear un penal lo cobraré de la misma forma

lunes, 02 de marzo de 2020 · 00:22

Fuente: paginasiete.bo

Juan Carlos Montaño / Santa Cruz, El Deber

El miércoles 12 de febrero quedará grabado para siempre en la cabeza del Toro Rolando Blackburn. Ese día, el panameño pudo terminar como héroe si convertía el quinto penal para The Strongest, que tenía una ventaja de un gol hasta ahí, eliminando a Atlético Tucumán (Argentina), de la segunda fase de la Copa Libertadores 2020, y quedándose el club con 550 mil dólares de premio por avanzar. No fue así.

El delantero acabó siendo el villano, luego de que después de un saltito le pegara al balón sin potencia, permitiendo que el arquero Cristian Lucchetti detenga su disparo, y dé otra vida al local, que no la desaprovechó para avanzar al ganar por 6-5. La definición desde los 12 pasos se dio por los triunfos de ambos de local por el mismo marcador que se dieron en el tiempo reglamentario (2-0, en la ida, y 2-0, en la vuelta).

Tras el error, el mundo se le vino encima a uno de los delanteros más efectivos que ha tenido el Tigre en los últimos años, y en las redes los hinchas explotaron de enojo contra él, señalándolo como el principal culpable de la eliminación. Fueron críticas duras, a tal punto que Blakcburn, conocido por ser un jugador con bastante personalidad para afrontarlo, tuvo que pedir disculpas en un comunicado que se publicó dos días después. Fueron horas y días complicados, pues se acusó al delantero de ser irresponsable por cobrar un tiro penal decisivo de manera poco común. Por todo ello, el atacante en su desesperación llegó hasta las lágrimas.

Lo vivido le dolió bastante, y en esta entrevista dedicada casi en su integridad al penal fallado y a las jornadas complicadas que vivió, dijo su verdad. Lo que más sorprendió fue su afirmación de que siempre remata así de los 12 pasos, y que no cambiará su manera de cobrarlos. Eso sí, dejó algo en claro en cada respuesta que dio, que ese mal momento ya lo superó, y que sintió el apoyo del verdadero hincha atigrado. Algo más, de aquí en adelante se viene un Toro con sed de revancha.

¿Cómo está después del penal errado?

Un poco mejor luego de haber dado declaraciones a la prensa sobre el tema. La verdad que he recibido mucho apoyo de los hinchas atigrados, y eso me deja más tranquilo para lo que se viene en este torneo Apertura (desde su primera respuesta, se nota que está fortalecido).

¿Qué se le vino a la cabeza tras la eliminación ante Tucumán?

Sabíamos de la importancia del partido pero, bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Uno no los quiere errar (por los penales), siempre la idea es marcar desde los 12 pasos. Lastimosamente me tocó a mí, y ahora lo que queda es trabajar para recuperarme, y seguir marcando goles, como ya lo hice en mi anterior paso por The Strongest.

¿Hubo reproches de sus compañeros?

Todo lo contrario, sentí su apoyo desde un principio, tras el fallo, y luego me lo hicieron saber aún más en el transcurrir de las horas y días. En esa jornada recibí mucho respaldo de ellos y del cuerpo técnico, que es importante cuando pasan estas cosas. Todo esto ayudó bastante para superar el mal momento.

Pasaron varios días, ¿superó el mal momento?

Son cosas que pasan, pero uno no puede quedarse con eso para siempre, hay que superarlo y dejarlo atrás. El fútbol da revanchas y hay que levantarse para seguir en esto, y aportar al equipo, que es lo que más quiero de aquí para adelante.

¿Fue designado para patear?

Era el quinto rematador designado, de eso no hay duda, y por ahí también le pudo tocar a un compañero. Lo que tengo claro es que a cualquiera nos pudo suceder, nadie está libre de fallar un penal. Me tocó a mí y lo que queda, le repito, es levantarse por el bien del equipo.

¿Y el entrenador Mauricio Soria?

Agradecido con el profesor, siempre me apoyó. Agradecido con él, por respaldarme en estos momentos difíciles.

¿La presidenta de The Strongest, Inés Quispe, también se contactó?

Sí, con ella hablamos un poquito sobre el tema y también recibí el apoyo de la directiva del club. Creo que eso es importante para el jugador que pasa por estos inconvenientes.

¿Y su familia, seguro fue la que más sufrió?

Así es. Son los que más sufren al final, fueron días difíciles para todos nosotros, pero gracias a Dios ya estamos recuperados y con ganas de hacer las cosas mejor por el bien del equipo. La familia es la que siempre es fiel, y más en estos momentos.

¿Cómo hace un futbolista para contrarrestar los insultos y las críticas (fueron muchas, en especial en las redes sociales)?

Gracias a Dios soy un futbolista fuerte de la cabeza. El fútbol es así, y para bien o para mal siempre van a hablar, eso lo he aprendido y he madurado bastante en ello.

Cobró un penal así en su anterior equipo, el Thai Port Football, de Tailandia…

Sí, y me fue bien allá, pues anoté. Por ello digo que son cosas que pasan, y ahora me tocó errarlo. No es que ahora se me ocurrió pegarle así al balón. Es mi estilo y no lo voy a cambiar a estas alturas de mi carrera (ya tiene 30 años).

¿Se entrenó así?

Me entreno para rematar de esa forma. Siempre lo cobro así, y le pego a cualquier lado, dependiendo dónde decido hacerlo. He rematado varios penales así, no tengo la cifra exacta, pero siempre los cobro así y no me iba mal. Por eso digo que hay gente que habla cosas sin saber. Lo cierto es que antes convertí goles así.

¿Si le toca cobrar otro penal, lo hará de la misma manera?

Si hay otro penal, lo cobraré de la misma forma. Es más, ya lo he practicado nuevamente en los entrenamientos. No tengo por qué cambiar. Hace años que los cobro así, y no me ha ido mal.

¿Vivió algo similar fallando penales?

Es la primera vez que me pasa este inconveniente y, repito, son cosas del fútbol, y hay que dejarlas atrás.

El brasileño Sandro Coelho (ex jugador atigrado), dijo que no le importaba el club…

No tengo nada que decirle (por Sandro Coelho). Cada quien es libre de expresión y tiene su opinión y se le respeta; pero la verdad es que yo de un colega, por respeto, nunca hablaría mal de él.

¿Qué dice a esos fanáticos que lo abuchearon?

Esto es fútbol, y ahí están mis números con el Tigre, que son los que me respaldan (anotó 19 goles en el torneo Clausura 2018 y 21 tantos en el Apertura del pasado año).

¿Y los hinchas en la calle cómo lo han tratado?

Gracias a Dios tuve bastante apoyo, y agradecido con el verdadero hincha que te respalda siempre.

¿Qué fue lo que más le dolió de todo esto?

Que se dijeron muchas cosas, que no son ciertas para nada. Gente que habló sin pensar, sabiendo las estadísticas que tengo y que me avalan. Como digo, el fútbol es así, y cada quien tiene su opinión y se le respeta, pero ahí están las estadísticas. Repito, uno no falla un penal porque quiere, son cosas del fútbol.

Llegó hasta las lágrimas…

Necesitaba desahogarme por todo lo vivido tras el penal. Ahí fue que me desahogué y me hizo bien. Fue un duro momento, pero ya pasó. Ahora queda afrontar lo que se viene.

¿Hubo mensajes que le llegaron al corazón?

Casi todos. Sin duda, estoy agradecido con el verdadero hincha atigrado, que es el que siempre apoya en las buenas y en las malas. La verdad que varios fueron mensajes con bastante cariño y con mucho contenido que llegan al corazón.

¿Qué le promete al hincha?

Trabajar y trabajar para que el equipo esté en los primeros puestos en este Apertura, que es lo que se merece. Ya los goles llegarán, uno se entrena para ser campeón.

¿Quiere revancha?

Ahí estará la revancha, quedan muchas fechas por delante de este torneo Apertura. Con la fe puesta en Dios, vamos a realizar las cosas bien, y lo otro no tardará en llegar.

¿Qué les faltó en la derrota ante Bolívar (perdieron 5-4, en un partidazo)?

Fueron errores nuestros los que provocaron la derrota frente a Bolívar. No es que estemos jugando mal; al contrario, estamos jugando bien. Hay que corregir los errores.

¿Ve campeón a este Tigre?

Claro que sí, tenemos una buena plantilla para lograr ese gran objetivo.

Se nota que su corazón es atigrado…

Soy hincha del Tigre y tengo mucho cariño a la institución. Y lo digo en serio, uno habla lo que siente, y yo soy sincero. Fue el equipo que me abrió las puertas en Bolivia, donde me ha ido bien.

La última. Si hay un penal en el último minuto y se define el campeonato, ¿lo toma o lo deja?

Lo tomo, no tengo por qué dejarlo. Le repito, errar es cosa de fútbol, y eso ya quedó atrás.

