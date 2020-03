Wilster arranca bien y se impone ante el Cacique

jueves, 05 de marzo de 2020 · 00:33

Fuente: paginasiete.bo

Gabriel Caero / Los Tiempos, Cochabamba

Wilstermann debutó ayer en el Grupo C de la Copa Libertadores con la victoria de 2-0 a Colo Colo, de Chile, en duelo jugado en el estadio Félix Capriles y donde Ricardo Pedriel se vistió de “santo” para guiar a su plantel a la victoria.

Y es que el tanto de la Chacha Pedriel llegó en un momento complicado para los rojos y cuando el Cacique se plantó mejor en el campo de juego.

Desde el primer minuto de juego, el Rojo saltó a la cancha decidido a liquidar y ahogar a su rival, empero la faena no fue sencilla porque el cuadro trasandino se paró bien en defensa y puso marca personal sobre Serginho y Cristian Chávez.

Al primer minuto de juego, Esteban Orfano sacó un furibundo remate que el portero Brayan Cortés despejó extremando recursos.

Colo Colo no esperó mucho para sembrar zozobra en área rival, ya que a los 5’ PT Pablo Mouche recuperó el balón tras un error de Orfano, entró al área y su remate se fue débil y afuera. Un minuto después, Serginho sacó un remate que se fue rozando el arco de Cortés.

Cuando el partido empezó a crecer en emociones, ambos equipos empezaron a caer en las imprecisiones.

Sobre 26’ PT, Paúl Arano cometió un grueso error en salida y el ariete Nicolás Blandi sacó un disparo que casi sorprendió al guardameta Arnaldo Giménez. Dos minutos después, Blandi y Mouche crearon confusión en el área valluna, pero sin mayor fortuna para irse al descanso en ventaja.

La última fue para Wilstermann en la etapa inicial. En 31’ PT, Didí Torrico lanzó un centro desde la derecha y Arano erró al momento de tratar de definir en el mano a mano ante Cortés. En el complemento y con la deuda pendiente de un mejor fútbol, el DT Cristian Díaz hizo un cambio fundamental y estratégico que le dio a su plantel otro semblante: Jaime Arrascaita reemplazó al cruceño Arano.

Fue Colo Colo que anunció que no llegó a especular. A los 4’ ST, Blandi evadió a Giménez pero el esférico se le fue largo y no llegó a vulnerar el arco boliviano. En 11’ ST, Marco Bolados desbordó por la banda derecha, combinó con Blandi que no pegó con fuerza a la pelota que se fue desviada.

Tras esa jugada, Pedriel se puso la “capa de superhéroe” y puso tranquilidad en la parcialidad roja. A los 12’ ST, Justiniano sacó un remate de afuera del área que impactó en Manuel Insaurralde, rebote que la Chacha aprovechó, con golpe de cabeza, para derrotar a Cortés (1-0). Colo Colo empezó a generar más jugadas de peligro y salió decidido a “matar o morir”. Pedriel tuvo una inmejorable oportunidad de ampliar su cuota goleadora y la de su equipo a los 18’ ST, tras un toque previo de Orfano y un remate que Cortés despejó en una rápida intervención. Giménez casi comete otro “blooper” a los 43’ ST al no detener un balón.

Díaz vio que su equipo podía ampliar las cifras. Por ello decidió el ingreso de Ramiro Ballivián, quien fue coautor del 2-0. En 48’ ST, Pochi Chávez mandó un centro desde la banda derecha, Ballivián conectó con golpe de cabeza y, tras impactar en el travesaño, chocó en la espalda de Cortés y el balón pasó la línea de sentencia. En mesa de control se adjudicó como gol en contra. El Rojo inició la Copa con el pie derecho.

