Yucra fue citado y de no presentarse en 10 días será imputado

jueves, 05 de marzo de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El fiscal Rudy Terrazas dio a conocer que ya hubo una notificación formal a Faustino Yucra por la acusación de la presunta comisión de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo; se esperará 10 días para que se presente a declarar o será declarado rebelde.

“En cuanto a lo de Yucra, él ya fue notificado mediante edicto y esperaremos el plazo que es de 10 días y si no se presenta se lo declarará rebelde e imputado formalmente”, dijo el fiscal a cargo del tema.

Yucra es investigado luego de que se hizo público un video en el que supuestamente hablaba con el expresidente Evo Morales sobre un plan para cercar las ciudades, luego de que el exmandatario dejara el país en noviembre del año pasado.

Terrazas también confirmó que la investigación fue ampliada a 14 personas más, en las que se encuentran dirigentes y exdirigentes del Movimiento Al Socialismo y no descartó que sean investigados asambleístas nacionales.

“La ampliación por las que están estas 14 personas es por terrorismo y financiación del terrorismo porque dentro de los indicios se tiene la declaración de un testigo, la información de los investigadores y del cibercrimen, se estableció que estas personas tuvieron contactos con los ahora imputados en el presente caso”, dijo el fiscal.

Respecto a casos en particular no quiso entrar en detalles, “hay dirigentes y exdirigentes, no puedo afirmar que hay seis autoridades de gobierno, no puedo adelantar criterio y hacer un perjuicio a la investigación. No voy a señalar nombres ni descartar nada”.