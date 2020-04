3 lecciones de liderazgo que diferencian a la primera ministra de Nueva Zelanda en la batalla contra el coronavirus

Sin embargo, como se puede observar en la investigación que he realizado, esperar no encontrar fisuras en el desempeño de los líderes, especialmente en circunstancias tan adversas, es un esfuerzo vano. Resulta imposible, y no debemos permitir que la “perfección” se convierta en enemiga de lo “bueno” cuando el contexto en el que se han de tomar las decisiones está marcado por una complejidad y diligencia tan acuciantes.