Agrandes pestes: Cantinflas, Marco Aurelio y Keynez

A GRANDES PESTES: CANTINFLAS, MARCO AURELIO Y KEYNEZ

Roberto Méndez

En qué se parecen el comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas y el emperador romano Marco Aurelio. Aparentemente en nada, pero no es así, pues ambos interpelaron a un mundo enfermo con formulas que ahora, en tiempos del coronavirus, pueden servirnos para vencer este mal que nos tiene arrodillados y que provocará, sin lugar a dudas un cambio en el orden económico y social mundial, enterrando, quien sabe, al capitalismo y al socialismo.

Cantinflas, en 1967, en la película “Su Excelencia”, en plena “Guerra fría” entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, propuso en una especie de asamblea de países del mundo, como representante de “Los Cocos”, un país insignificante, “sin poderío militar económico ni atómico”, que no votaría por “Los Colorados”, representado por la socialista URSS, o los “Verdes”, capitalistas de EE.UU.

Y dijo grandes verdades. Que los socialistas que dicen representar al proletariado no permiten la huelga de sus trabajadores y hablan de la libertad pero encarcelan a sus escritores y que los capitalistas han sucumbido ante el materialismo, “hablan de paz, de democracia y de cosas muy bonitas, pero pretenden imponer su voluntad por la fuerza, por la fuerza del dinero”, y graficó una gran realidad: “De qué sirve tener automóviles si andamos descalzos y de que sirve tener refrigeradores si no tenemos nada que meterle”

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Y muchos antes que Cantinflas, en el año 161 después de Cristo, el emperador romano Marco Aurelio, llamado “El Sabio” filósofo de la escuela del estoicismo, proponía la importancia del ser humano y vivir en comunión con el universo. “Recuerdo a los hombres famosos del pasado: Alejandro, Pompeyo, Julio César, Sócrates, y tantos otros; y me pregunto: Ahora ¿dónde están? ¡Cuánto han luchado, para luego morir y volverse tierra…! La vida no es sino un río de cosas que pasan y se pierden. Veo una cosa por un instante, y ya pasó; y otras y otras pasarán… Pronto me llegará la orden: -Te has embarcado; has navegado; has llegado; desembarca…“, reflexionó en una oportunidad.

Pero Marco Aurelio nos interesa hoy porque durante su reinado de 20 años, enfrentó la llamada “Peste Antonina”, una especie de viruela y sarampión, que mató entre 10 a 18 millones de romanos, -un tercio de la población de ese entonces- y porque realizó tres acciones: La primera rodearse de los mejores profesionales, entre ellos el célebre medico Claudio Galeno, discípulo de Hipócrates, padre de la medicina; Segundo: preocuparse por los más necesitados a quienes ayudó luego de vender tierras y posesiones del Imperio, incluyendo propiedades de su esposa; y Tercero: cuando pudo haber abandonado el barco, tras la muerte de su corregente o coemperador, Lucio Vero, decidió ponerse al frente, asistir a los funerales e iniciar la tarea de reconstruir las ciudades que lucían llenas de cadáveres.

“Un hombre no debería tener miedo a la muerte, debería tener miedo a no empezar nunca a vivir”, decía Marco Aurelio y Cantinflas aconsejaba que “el mundo debería reír más… después de haber comido”.

El coronavirus deja hasta este 9 de abril, un millón y medio de infectados y casi 100 mil muertos en 115 países y la pregunta central es ¿cómo lo enfrentamos?.y algunos pensadores plantean un gobierno mundial rescatando palabras de Cantinflas, citando a Jesucristo, “amaos los unos a los otros”.

Y en Bolivia, donde hay 264 infectados y 18 muertos, debemos buscar soluciones creativas y apelar a la fórmula del economista británico, Jhon Maynard Keynez, quien propuso, en 1936, un modelo híbrido y que el Estado inyecte recursos al pueblo para levantar la economía.

Aquí podriamos disponer, por una causa justa y de emergencia, del 10 por ciento de NUESTROS AHORROS del Fondo de Pensiones (AFP), porque una cosa es cierta, ya nada volverá a ser igual que antes y el coronavirus, la naturaleza y Dios, nos imponen un nuevo pacto social.

Roberto Méndez

El autor es periodista y docente