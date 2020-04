Alertan que la siembra de invierno está en riesgo por vencimiento de patentes de agroquímicos

La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) consideran que las restricciones sanitarias impiden realizar los trámites formales que se realizan en este tipo de situaciones.

El presidente de APIA, Juan Mario Rojo, explicó que antes de la crisis sanitaria del Covid-19 las empresas del sector gestionaban de manera presencial los permisos de importación e hizo notar que debido a las restricciones de la cuarentena vigente este proceso se cortó porque los asociados no tenían autorización de circulación, aparte la locomoción está condicionada por la terminación del último dígito de la cédula de identidad.

Dio cuenta de que se hicieron las gestiones con el Senasag y la Aduana y se llegó a un acuerdo para presentar la documentación de manera digital, «con el compromiso de que una vez se regularice la situación las empresas que deben apersonarse y presentar los documentos originales para la validación correspondiente. Esto permitió de alguna manera que la importación de plaguicidas y el abastecimiento sea lo más normal posible. «Esa fue una buena gestión del Senasag y de la Aduana», puntualizó Rojo.

Superado el obstáculo de los permisos de importación, el presidente de APIA denota otra traba relacionada con el vencimiento de registro de importación de agroquímicos. «Los registros de plaguicidas en Bolivia tienen una fecha de caducidad. Pedimos al Senasag, mediante una carta, deduciendo que trabajan con personal reducido por las restricciones de la cuarentena, la posibilidad de ampliar el vencimiento de registro por 180 días mientras dure este período, para que no obstaculice el flujo normal de abastecimiento de agroquímicos en el país, que es lo que, al presente, nos preocupa», aludió.

Según Rojo, la demanda sectorial fue rechazada. Denotó que el tiempo apremia porque está en curso la campaña de siembra de invierno y «si el Senasag no logra renovar de manera dinámica todos los registros las empresas ofertarán menos agroquímicos. Es muy importante que los registros no lleguen a vencer –el universo alcanza a 2.557 y un 20% está pronto a caducar-. Si en los próximos 10 días no se flexibiliza la ampliación de vigencia de registros de agroquímicos, Bolivia puede verse afectada porque habrá menor oferta de productos para la actividad agrícola en campo» sentenció.

A ello, Rojo sumó otra amenaza externa relacionada con la paralización de las fábricas de China, foco del nuevo coronavirus, que provee el 60% de agroquímicos para Bolivia. «La alta demanda mundial aumenta», sostuvo, al detallar que son 483 casas las que comercializan agroquímicos.

Desde el Senasag, el director nacional Humberto Coelho, señaló que este tema lo está viendo Sanidad Vegetal y sin tener un informe oficial de los responsables, dijo no entender el argumento de ampliación del plazo para renovar el registro solicitado por APIA porque el trabajo operativo y administrativo en las oficinas del Senasag, no sufrió ninguna modificación durante la cuarentena y el personal trabaja, en horario de oficina y en turnos, para no atender al público.

«El Senasag no los está perjudicando en nada y conforme las empresas afiliadas a APIA vayan gestionando sus trámites se les solucionará el problema, independientemente del tiempo. La orden superior es más bien facilitar y no perjudicar ni las exportaciones ni las importaciones«, señaló Coelho.

Agro pide medidas excepcionales

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, considera que es importante que se puedan tomar medidas excepcionales en esta coyuntura, como ampliar la vigencia de los registros de los plaguicidas vencidos o por caducarse en este periodo de cuarentena, así como de los registros de importación de agroquímicos, ambos por un periodo de 150 días, para garantizar el abastecimiento de estos insumos para las campañas de invierno y verano.

«En caso de no aceptar esta situación nos preocupa que no esté garantizado el abastecimiento de estos insumos en función a la alerta de APIA», manifestó Hernández.

IBCE se suma al pedido de ampliación

Considerando la emergencia sanitaria, y la necesidad de que no haya desabastecimiento en el mercado boliviano de insumos agropecuarios, a juicio del gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, el Senasag debe acceder a la ampliación de los registros como una medida de excepción, de forma coadyuvante a las compañías que soportan el proceso productivo con tales productos, mucho más tratándose de un sector estratégico como es el de los alimentos para consumo humano y animal.

«No hacerlo, implicaría afrontar el espíritu de las normas nacionales que han sido emitidas en tal sentido, en función de las cuales el empresariado privado nacional viene realizando enormes esfuerzos para cumplir con su labor coadyuvante al proceso agroproductivo, pero además, para mantener en funcionamiento sus unidades comerciales a fin de que no se pierdan empleos«, dijo Rodríguez.

