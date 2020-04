Alistan ingreso de bolivianos en Chile y piden dar lista

REPATRIACIÓN . Bolivia busca facilitar los albergues para albergar a ciudadanos bolivianos que están en la zona fronteriza de Chile. Se busca no violentar los protocolos que hay en Bolivia por el tema del coronavirus. No creen que haya 714 bolivianos, sino menos.

El Director General de Migración, Marcel Rivas, informó que en las próximas horas se sabrá el operativo para el ingreso de los bolivianos que se encuentran en Colchane (Chile), pero precisó que ningún ciudadano que se encuentra en la frontera chilena ha pedido formalmente su ingreso al país.

“Ningún boliviano ha emitido su solicitud expresa de ingresar al país, porque pueden pasar por Migración y hemos explicado ese procedimiento. No han intentado entrar”, dijo Rivas la mañana de este sábado sobre los centenares de Bolivia que en territorio chileno expresan protestas porque no se les ha abierto las puertas para su retorno al país.

Rivas dijo también que el alcalde Colchane, Javier García, hasta ahora no ha entregado la lista de los bolivianos que se encuentra en esa región chilena. Más de 700 compatriotas, están en territorio chileno en la población fronteriza de Colchane, durmiendo en carpas improvisadas o en las ruinas de las viviendas rústicas que hay en la zona.

“Hay que preguntar al alcalde de Colchane por qué no quiere entregar la lista de los bolivianos, les hemos pedido la lista de ciudadanos, pero hasta ahora no la tenemos, no sé porque la oculta”, se preguntó Rivas quien dijo que de acuerdo a las estimaciones gubernamentales un total de 500 se encuentra en territorio chileno, aunque el alcalde García habló de más de 700.

La noche del viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia definió que lasas personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19 podrán retornar a sus hogares, por razones de urgencia y pertinencia. En su fallo también aborda sobre los bolivianos en Chile.

En ese contexto, Rivas dijo que los Ministerios de Defensa, Gobierno, Salud y Relaciones Exteriores están trabajando en una mesa técnica para hacer conocer el procedimiento de ingreso de los bolivianos al territorio nacional

“Se está buscando facilitar los albergues. No se puede violentar los protocolos. Estamos trabajando de manera específica. Se está trabajando sobre todos los aspectos”, dijo Rivas.

