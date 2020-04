Amalia Pando critica decisión de Ministro de restringir acceso a pruebas de coronavirus

OXÍGENO 18 de abril de 2020 (17:44 h.)

La periodista Amalia Pando publicó un artículo de opinión, en la página web de su portal Cabildeo, en el que critica al ministro de Salud, Manuel Navajas, y al representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia, Alfonso Tenorio, y los acusa de “atentar contra la salud pública”.

“El esfuerzo de la cuarentena y los 2.800 millones de bolivianos para los bonos de emergencia no habrán servido de mucho pues el coronavirus va a explosionar gracias a estos dos caballeritos”, señala Pando.

La periodista, en ese sentido, señala que “por recomendación de la OMS” el Ministro de Salud emitió una resolución “para restringir la toma de test que detectan a los enfermos de Covid-19”.

En suma, según Pando, únicamente se tomará test a los casos sospechosos de coronavirus con sintomatología activa.

“La misma resolución define quiénes son estos sospechosos y dice que son los que tienen una infección respiratoria aguda y que hayan estado en un área donde se reportó la transmisión de la enfermedad durante 14 días anteriores a la aparición de los síntomas”, señala Pando.

Asimismo, asevera que ambas autoridades “perdieron el norte” y no quieren conocer la dimensión real del coronavirus en el país.

“En otras palabras, el gobierno y la OMS no quieren saber cuál es la dimensión del Coronavirus en Bolivia. Las pruebas son exclusivas para los que se están muriendo o ya están muertos. ¿Qué sentido tienen?. Quieren ahorrar pruebas para no agotar el stock que hay en el país; segundo, quieren artificialmente, con la política del avestruz, impedir el desborde hospitalario ya que, para ser admitido, el paciente tiene que tener una infección aguda respiratoria y, ¡qué suerte! , sólo en este caso, puede ser candidato a un test; y, tercero, achicar artificialmente la pandemia con cifras oficiales que no reflejan la realidad, pues sólo se informa de quienes han dado positivo en un test inaccesible”, agrega.

