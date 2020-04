Analizan suspender entrada folklórica de Urkupiña

El presidente de la Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña, René Valdez, adelantó que este martes se definirá si se suspende o no la festividad de la Patrona de la Integración Nacional este año ante la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus.

“Todas nuestras actividades están paralizadas, tenemos entendido que la fiesta de Gran Poder en La Paz se ha suspendido por la presente gestión, nosotros el día martes estaríamos tomando una determinación”, sostuvo.

Valdez pidió a los fraternos enfocarse en precautelar su salud y reflexionar sobre lo que sucede para no cometer errores en la toma de decisiones. “La festividad no creo que se lleve adelante, todavía estamos consultando, no podemos poner en peligro nuestras vidas”, añadió.

El representante mencionó que si la asociación suspende la celebración de la entrada folklórica y otras actividades en las que participan los bailarines, el Alcalde debe invertir los recursos económicos de la organización de la fiesta en salud y en atender la necesidad de sectores vulnerables.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Cada año, la Alcaldía de Quillacollo presupuesta casi un millón de bolivianos para cubrir la promoción de la festividad tanto en el interior como en el exterior de país con la finalidad de atraer turistas.

Emergencia

La suspensión de la festividad por la emergencia de la Covid-19 afectará las actividades culturales y económicas en Quillacollo. Más de un centenar de restaurantes y hospedajes advierten que los próximos meses experimentarán pérdidas financieras. Los propietarios se encuentran en emergencia y esperan acceder a créditos blancos para sobrevivir.