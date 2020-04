Áñez: ‘Todas las compras las estamos haciendo con transparencia, a través del PNUD’

La presidenta también advirtió que la reactivación de la economía después de la cuarentena será poco a poco.

La presidenta Jeanine Áñez aseguró que el Gobierno transitorio está procediendo con total transparencia en las compras que está haciendo para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. «Las compras que estamos haciendo es con la mayor transparencia posible, a través del PNUD, porque no podemos permitir que en una situación tan dramática no haya transparencia», explicó.

«Vamos a ir corrigiendo porque necesitamos mucho más, hemos podido tener un sistema de salud con mucho más elementos, pero no. Estamos encaminando la infraestructura y los reactivos. No es momento de quejarnos, pero todo lo que hemos vivido nos debe servir de experiencia, si no hay salud, no hay vida (…) De esta desgracia, siquiera algo bueno vamos a dejar, que los hospitales estén equipados para que se pueda atender a la población», enfatizó Áñez.

La primera mandataria también adelantó que el Gobierno está «trabajando para ver cómo vamos a volver a reactivar la economía y tiene que ser de a poco. Si las potencias se han visto rebasadas, nosotros tenemos muchísimas más necesidades».

Insistió en que la cuarentena no es un «capricho» de las autoridades, por lo que la población debe cumplirla. También pidió que no existan aglomeraciones en los bancos, porque esta situación no ayuda a frenar el contagio.

Áñez celebró la coordinación entre todos los niveles de Gobierno en Oruro. «Es una situación en la que no hay que ver colores políticos, la epidemia no tiene colores ni condición social», dijo en el acto de entrega de dos hospitales móviles en ese departamento, con una inversión de Bs 1 millón y con una capacidad de 8 camas, cada uno.

Por su parte, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, explicó que los recursos económicos que tiene el Gobierno deben gastarse con cuidad. «Se debe dar el equipamiento más racional para el mejor uso. No podemos comprar equipos para que sean utilizados solo una vez. Estamos utilizando las muestras con mucho cuidado, porque no las tenemos para hacer pruebas masivas, van a empezar a llegar y paulatinamente haremos pruebas más masivas», reconoció en la conferencia de prensa.

