Arias dice que hay personas que ingresan al país de manera clandestina

Arias asegura que hay personas que ingresan al país por zonas clandestinas, lo que evita que se controle la expansión del virus en el país.

eju.tv

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias lamenta que hayan personas que continúan infringiendo la cuarentena en el país, y pide a todos cumplirla por el bien de todos los bolivianos. Además señaló que muchos municipios no se están moviendo para evitar más contagios y solo esperan que el Gobierno central tome medidas en el asunto.

Rescató que en Bolivia no existan tantos casos como en otros países y desmintió que esto se deba a la falta de realización de pruebas «si fuera cierto que fuera porque no hacemos muchas pruebas y no tenemos cifras exactas, ahorita en los centros de primer nivel, tendríamos miles de personas quejándose de gripe que se les ha subido la temperatura», o caso contrario habría una gran cantidad de muertos en las calles, «porque una vez que usted agarra esta enfermedad si en 24 hrs usted no recibe atención, termina fulminado» señaló.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Para evitar que se llegue a esto la población debe acatar de manera estricta la cuarentena y no salir a jugar, pasear o hacer reuniones sociales porque trae consigo la posibilidad de una mayor expansión del virus, «Montero está pagando las consecuencias de su indisciplina» indicó, lo mismo sucede con Patacamaya y Oruro.

Otro factor que incide especialmente en el aumento de casos de Potosí y Oruro es que hay personas que están ingresando al país por puntos fronterizos clandestinos, burlando todas las medidas de seguridad, y hay comunidades que los reciben y no los aíslan como deberían, incluso los transportan hasta la ciudad, «No puede ser que tú indisciplinado, tú una persona que se ríe en las normas, y te vas a pasear, que organizas juerga en tu casa, vayas a cobrar el bono de 500 bolivianos, con qué cara» señaló Arias y pidió a la población valorar el esfuerzo que se está haciendo con la entrega de estos bonos quedándose en casa.

Por otra parte pidió especialmente a los gobiernos municipales no están haciendo un buen trabajo para buscar controlar la pandemia y simplemente esperan acciones por el Gobierno central, «la mayoría de las autoridades locales, las veo con una pereza, especialmente del área rural, con una pereza con una lentitud, y además siempre esperando que venga la ayuda de arriba, cuando en realidad ellos tienen recursos en sus cuentas y que deben gastar». pese a ello resaltó que hay muchos otros gobiernos municipales que trabajan exhaustivamente para eliminar el virus y han tomado esta situación para mejorar sus sistemas de salud.

Indicó que utilizan una herramienta de google para verificar en qué lugares se aplica la cuarentena y en qué lugares no, y aquellos sectores que incumplan deberán asumir las nuevas medidas que se tomarán para evitar la propagación del Covid-19.

Video: El Mañanero