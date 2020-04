Aumenta la presión sobre Bernie Sanders para que renuncie a su carrera por la nominación demócrata

Lo cierto es que matemáticamente todavía tiene posibilidades. Muy pocas pero las tiene. De aquí al fin de las elecciones primarias –una fecha incierta ya que con las cancelaciones de varios procesos electorales debido al coronavirus, hay Estados donde todavía no está claro cuándo o de qué modo van a votar-, Sanders debería ganar todas las contiendas que quedan con un sesenta por ciento de ventaja. Algo que hasta ahora sólo logró en su Estado, Vermont, y en Nevada. De los restantes Estados, en los próximos días sólo Wisconsin es una primaria que aporte un número interesante de delegados (90 delegados en juego este martes). Más allá de la polémica que hay en este Estado porque no se está cancelando la primaria ni la votación en persona (diez Alcaldes enviaron una carta al Gobernador intimándolo a que cancele la elección), las encuestas no son alentadoras allí para Sanders. Biden le saca una ventaja de dos dígitos en intención de voto.