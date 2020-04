Barral a Evo: Pida también que se use su Museo para albergue de Covid-19

Después de que Evo Morales planteo que se utilice la Casa Grande del Pueblo para cuarentena y se vendan los aviones y helicópteros para comprar alimentos, el diputado Amílcar Barral criticó al exmandatario y le dijo que, de la misma manera, pida que se utilice el Museo de Orinoca y la sede del Parlamento de Unasur para albergues de personas sospechosas de Covid-19.

“No entiendo por qué Evo Morales no dice nada de la sede de Unasur, que está llenándose de maleza y que se está viniendo abajo por el poco uso que tiene ese edificio. Por qué no habla que también que se use pues ese ‘elefante blanco’ que se ha hecho su Museo y que tampoco sirve para nada Lo único que quiere hacer es seguir convulsionando nuestro país desde la Argentina”, dijo Barral.

La sede del Parlamento de Unasur tuvo un costo superior a los 60 millones de dólares, sin embargo, el organismo ha sido abandonado por la mayoría de sus países.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Entretanto, el Museo de la Revolución en Orinoca costó unos 7 millones de dólares. Su construcción fue criticada por los opositores al MAS, que lo consideraban un “elefante blanco” hecho para fomentar el culto a la personalidad de Evo Morales, puesto que incluso exhibía las camisetas de fútbol del exmandatario.

“Evo Morales sea más responsable, pida también que se utilicen todos esos elefantes blancos (para el Covid) y también que devuelvan la plata que han robado del Estado todos sus funcionarios públicos y movimientos sociales”, agregó el diputad Barral.

El legislador dijo que Morales dejó “un fracaso en salubridad” en Bolivia.

Fuente: erbol.com.bo